Hovedvej spærret efter trafikulykke: En person alvorligt kvæstet

Et alvorligt færdselsuheld på rute 13 mellem Sønderup og frakørsel 32 ved E45 skaber søndag eftermiddag lange køer helt ud på motorvejen syd for Haverslev.

Det oplyser Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Uheldet er sket omkring 100 meter inde på hovedvej A13, og hovedvejen er lige nu spærret i begge retninger. Det gør, at der opstår lange køer ved hovedvejen, lyder det fra vagtchef Bruno Brix.

Han fortæller, at der er sket alvorlig personskade i forbindelse med ulykken.

- Det er to biler, der er kørt sammen, og der er i hvert fald en svært tilskadekommen, som er blevet transporteret til hospitalet, lyder det fra Bruno Brix.

Vagtchefen fortæller, at ulykken lige nu skaber lange køer på hovedvejen og helt ud på motorvejen.

Han har dog ikke yderlige oplysninger om ulykken på nuværende tidspunkt.

På Twitter oplyser Vejdirektoratet, at de tidligst forventer, at der bliver åbnet for trafikken 13.20.

Der er i øjeblikket spærret i begge retninger på rute 13 ml. Sønderup og frakørsel <32> ved E45 pga. uheld. Find alternativ rute. Vejen forventes tidligst genåbnet omkring kl. 13:20 #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) July 22, 2018

Ekstra Bladet følger sagen...