Hovedvej spærret efter uheld

Opdateret klokken 09.51: Skovvejen er igen åben for trafik.

Torsdag formiddag er Skovvejen ved Dramstrup spærret i begge retninger.

Det oplyser P4 Trafik på Twitter.

Her skriver de, at der er tale om et alvorligt uheld. Det skaber kø i begge retninger, lyder det.

- Der er blevet sendt en ambulance derud, og at der er flere køretøjer, som er ved at blive nødflyttet af traktorer, der var i nærheden, Maria Sander Hansen, der er kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Hun oplyser videre, at der er ambulancer på stedet, men hun ved endnu ikke, hvad status på de tilskadekomne er.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 8.44.

#Rute23 Skovvejen spærret i begge retninger ml. Knabstrup Møllebakke og Dramstrup pga. alvorligt uheld. Der er en del redning på stedet og kø i begge retninger. #p4trafik — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) September 19, 2019

Opdateres ...