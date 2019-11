Hovedvej spærret efter uheld

Opdateret: Klokken 17.30 oplyser politiet, at der vil været spærret nogle timer endnu.

Et færdselsuheld på Varde Hovedvej nord for Ribe har eftermiddag spærret det sydgående spor, hvilket skaber problemer for trafikken

Det oplyser Sydjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Der er tale om et harmonikasammenstød, og en kvinde er hårdt kvæstet.

- Det er sket her klokken 15.49, så det er ikke meget, jeg kan sige, men vi har en 60-årig kvinde fra lokalområdet, der er slemt tilskadekommen, siger vagtchef Ole Aamann.

En ambulance er på vej fra stedet med politieskorte, og politiet melder om tæt trafik.

- Der er voldsomt tæt trafik på stedet, så vi opfordrer folk til at give plads, siger vagrthefen.

Klokken 17.30 oplyser politiet, at der vil været spærret nogle timer endnu.