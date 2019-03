Hovedvej spærret efter ulykke

Oddesundvej, rute 26, er tirsdag morgen blevet spærret mellem frakørslerne mod Sjørring og Thisted V som følge af et færdselsuheld.

Det oplyser Vejdirektoratet.

- To biler stødte frontalt sammen. En person er kommet alvorligt til skade. En anden er lettere tilskadekommen, siger vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi til Nordjyske.

Ifølge Vejdirektoratet ventes vejen tidligst genåbnet i løbet af formiddagen.

Vejdirektoratet oplyser, at trafikanter, der kører i nordgående retning, kan køre via Åsvej, Silstrupvej og Malervej, mens trafikanter, der kører i sydgående retning, køre via Malervej, Silstrupvej og Åsvej.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Midt- og Vestjyllands Politi om situationen.