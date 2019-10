Hovedvej spærret: Person ramt af bil

En alvorlig ulykke har torsdag aften fundet sted på Gedser Landevej, E55, omkring fem kilometer syd for Nykøbing Falster.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Der er tale om en person, der er blevet ramt af en bil, men de nærmere omstændigheder kender vi ikke på nuværende tidspunkt, siger vagtchef Ole Hald til Ekstra Bladet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 20.50, og siden har der været spærret på stedet.

- Vi skal have en bilinspektør på stedet, så vi forventer, at der i hvert fald går to-tre timer, før der bliver åbnet på stedet. Men trafikken bliver dirigeret udenom, og det skulle ikke have betydning for færgedriften, siger vagtchefen med henvisning til færgen fra Gedser til Rostock.

Tilstanden for personen, der blev ramt af bilen, er endnu uvis.

Opdateres...