Hovedvej var spærret: Fire biler i trafikuheld

Opdateret 17.39: Begge retninger på Rute 40 er nu genåbnet.

Et færdselsuheld med fire biler involveret spærrede tirsdag eftermiddag Rute 40 Jerupvej i Nordjylland i begge retninger ved Hvims.

Det bekræfter Nordjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

For at gøre plads til redningsarbejdet, valgte politiet at spærre hovedvejen i begge retninger, oplyser vagtchefen.

I første omgang gik meldingen på, at to tyske turister var kørt til traumeafdelingen på Aalborg Universitetshospital, men der er tale om to danske, der henholdsvis var chauffør og passager i den ene af bilerne, præciserer vagtchef Poul Fastegaard.

Det tyske par, der var involveret i trafikuheldet, er kørt til Hjørring Sygehus, oplyser vagtchefen, der samtidig fortæller, at parrets to ombordværende børn er sluppet uden skader, men er fragtet med forældrene til sygehuset.

Pouls Fastergaard oplyser til Ekstra Bladet, at ingen af de involverede personer var uden for bevidsthed umiddelbart efter ulykken.

Personerne i de to andre involverede biler kom ikke til skade, og deres biler har blot fået mindre materiel skade, lyder det fra vagtchefen.

Uheldet har skabt en del kødannelse, hvor mange turister er på vej til og fra Skagen.