Huawei-ansatte udvist af Danmark: Havde rod i arbejdstilladelsen

Efter et rutinebesøg torsdag i sidste uge er to ansatte hos den kinesiske telegigant Huawei blevet udvist af Danmark, skriver flere internationale medier.

Presseafdelingen hos Københavns Politi bekræfter oplysningerne over for Ekstra Bladet. Ifølge politiet blev i første omgang fire ansatte sigtet for at mangle de korrekte arbejds- og opholdstilladelser.

Efter at have undersøgt sagen nærmere blev to af de fire dog renset for mistanken, mens de resterende to nu er udvist af landet.

Københavns Politi understreger, at sagen intet med spionage har at gøre, men alene handler om rod i papirerne hos de ansatte og Huawei.

Afsløret i 2015

Problemet med illegale ansatte er imidlertid ikke nyt for Huawei. I 2015 afslørede Danmarks Radio således, hvordan det haltede med arbejdstilladelserne i firmaet.

De ansatte blev dengang brugt til at bygge og drive TDC's mobilnetværk. Angiveligt vidste ledelsen i Huawei godt, at de ansatte ingen arbejdstilladelse havde.

Sagen blev senere forklaret som 'fejl' og 'at organisationen var ny', hvilket Huawei i dag ikke længere kan forsvare sig med.

Ekstra Bladet har bedt Huawei om en kommentar til den aktuelle sag.

Hos TDC, der er Huaweis største danske kunde, har man indtil videre ingen planer om at gøre noget, da man endnu ikke har flere oplysninger end dem, politiet har delt med pressen.

Opdateres...