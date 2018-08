Hun blev dræbt og fundet smidt på en mark: Nu er sagen endt som Trumps onde drøm

- Mollie Tibbetts var en utrolig ung kvinde og er nu blevet permanent blevet fjernet fra sin familie. En person fra Mexico kom ulovligt ind i vores land og dræbte hende. Vi bliver nødt til at have vores mur, og vi bliver nødt til at ændre vores immigrationspolitik.

Sådan lyder den klokkeklare melding fra Donald Trump på Twitter i kølvandet på et frygteligt drab på 20-årige Mollie Tibbetts. Den studerende kvinde forsvandt sporløst 18. juli på en løbetur, og cirka fem uger senere fik familien den grufulde nyhed. Deres kære var blevet slået ihjel.

Senere kunne politiet melde, at de havde anholdt og sigtet den kun 24-årige illegale mexicanske immigrant Cristhian Bahena Rivera for mordet på Mollie Tibbetts.

Og nu er sagen nået op på øverste politiske niveau. Donald Trump har blandet sig - på Twitter, naturligtvis, i en video du kan se i afspilleren øverst.

Vil have hende tilbage

Men nu fortæller familien, at de bestemt ikke er glade for, at den amerikanske præsident har gjort drabet på Mollie til en politisk sag. Tværtimod.

I et opslag på Facebook skriver kusinen Sandi Tibbetts Murphy, at de ikke finder sig i, at mordet på deres kære bliver brugt politisk.

- Jeg er træt af den måde, hvorpå hendes sag er blevet omtalt. Nej, nej, nej. Især af dem, der ikke kendte hende i virkeligheden og forsøger at bruge hendes død til at fortælle deres falske, racistiske historier, nu hvor hun ikke længere er hos os.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: AP

Illegal mexicansk immigrant anholdt for mordet på Mollie

Se også: Efter fem ugers eftersøgning i USA: Den 20-årige student Mollie er fundet død

- Mollie blev dræbt, og en mand er blevet arresteret og sigtet for drabet på hende. Ja, manden var indvandrer, og hans status var uklar. Men det betyder ikke noget. Han kunne have været indbygger i USA og født i dette land. Han kunne være en ældre hvid mand. Drabsmanden og Mollies veje krydsede med et tragisk udfald, og hun blev dræbt, fordi han nægtede hende retten til at sige nej, skriver hun ifølge LA Times.

Også Mollie Tibbets tante Billie Jo Calderwood har fortalt til CNN, at de tager afstand fra, at sagen bliver politisk, mens faderen roste det latinamerikanske samfund i Iowa, da han talte i forbindelse med en mindehøjtidelighed i byen.

- Jeg vil ikke have at Mollies eftermæle bliver overskygget af politik, lyder det fra tanten.

Stukket ihjel

Cristhian Rivera har ifølge politiet i staten Iowa indrømmet, at han fulgte efter hende, mens hun løb en tur i et skovområde, der førte til en mark. Det var også Christhian Bahena Rivera, der ledte politiet frem til den majsmark, hvor de fandt liget af den 20-årige Mollie gemt under nogle majsstængler.

Efterfølgende har en obduktion vist, at hun blevet stukket adskillige gange af en ukendt skarp genstand.

Artiklen fortsætter under billedet

Christian Rivera er anholdt og sigtet i sagen. Foto: AP

I forbindelse med en længere afhøring af Rivera 20. august afslørede den 24-årige mexicaner, at han gik i panik, da Mollie truede med at ringe til politiet, fordi han fulgte efter hende. Efterfølgende har han forklaret, at han intet husker, blot at han slæbte hende ud på en afsides majsmark, hvor han gemte hende under nogle majsstængler.

24-årige Christhian Rivera er en illegal mexicansk immigrant, der har opholdt sig ulovligt i USA gennem flere år. Ifølge AP har han gennem de sidste fire år arbejdet på en lokal gård i nærheden af den lille by Brooklyn, hvor Mollie boede.

Ifølge efterforskningsleder Rick Rahn kan Christhian Rivera se frem til livsvarigt fængsel, hvis han bliver tiltalt og dømt i sagen.

Mollie Tibbetts, der studerede psykologi på universitetet i Iowa, havde været efterlyst i ca. fem uger, efter hun tog en løbetur med start fra sin kærestes hus i Brooklyn, en lille by i Iowa med kun 1500 indbyggere.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP