Hun blev offer i et beskidt spil

Enten lyver Australien, ellers lyver Iran.

Den 33-årige kvinde Kylie Moore-Gilbert er ud af det blå blevet løsladt, og Iran oplyser, at der er tale om en studehandel, mens Australien beskriver det som et mirakel.

Det skriver The Guardian og flere andre internationale medier.

Det hele startede for to år siden, hvor Kylie Moore-Gilbert blev anholdt og sigtet for spionage. Iranerne påstod, at den studerende i smug arbejdede som undercover-agent for MI6 og Israels efterretningstjeneste. Hun blev derfor dømt 10 års fængsel i det frygtede Ervin-fængsel i Teheran, men Iranerne har aldrig fremlagt beviser i sagen.

Men efter kun 804 dage bag tremmer blev hun pludselig løsladt. Iran oplyste, at de havde indgået en studehandel med Australien, der betød Kylie Moore-Gilbert ville blive løsladt og sendt tilbage til Australien.

De iranske myndigheder har offentliggjort en video af Kylie Moore-Gilbert, umiddelbart efter hun er blevet løsladt. Foto: Ritzau Scanpix

Terrorister løsladt

Det var dog ikke uden omkostninger. Iranerne har efterfølgende oplyst, at Australien som kompensation har løsladt Saeid Moradi, Mohammad Kharzei, Massoud Sedaghatzadeh.

De tre mænd var ansvarlige for et mislykket rangreb i Bangkok, hvor en række israelske diplomater skulle have været målet for en bombe. Det endte dog med, at bomben gik af i de tre mænds egen lejlighed, og fem personer blev alvorligt kvæstet.

I kølvandet på løsladelsen har iransk stats-tv vist billeder af de tre terrorister, der vender hjem til Teheran efter otte år i fængsel i Thailand. De bliver hyldet med blomster og hæder foran det iranske flag, og det har styrket mistanken om, at de iranske myndigheder stod bag angrebet i Thailand i 2012.

Og nu er Kylie Moore-Gilbert efter sigende blevet offer i et beskidt spil på højeste niveau.

Her alle billederne fra de iranske myndigheder. Også en af de løsladte iranere i kørestol. Foto: Ritzau Scanpix

Vicedirektør hos anklagemyndigheden i Thailand har bekræftet, at de har accepteret byttehandlen, men det nægter Australien.

Hvad er prisen?

Premierminister Scott Morrison nægter at svare på, om det er tale om en fangeudveksling.

- Vi ønsker ikke at bekræfte eller kommenterer spekulationer om hendes løsladelse. Den praksis er sat i værk af en god grund, og fordi Australien arbejder via adskillige diplomatiske kanaler for at løse mange forskellige problemer, siger han på et pressemøde og kaldet det samtidig et mirakel.

Premierministeren blev også spurgt ind til, hvad prisen for Australien har været, men det ønsker han heller ikke at svare på.

Kylie Moore-Gilbert er nu fløjet hjem til Australien, hvor hun skal to uger i karantæne på grund af coronavirus. Iran har aldrig lagt beviser frem for, hvorfor hun blev dømt for spionage.