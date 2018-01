Hun druknede sin forlovede i en kajak: Sådan fejrede hun hans død

En 37-årig kvinde, der er har erkendt sig skyldig i uagtsomt manddrab på sin forlovede ved at fjerne bundproppen på hans kajak, så han druknede, blev for godt tre uger siden løsladt efter kun at have afsonet 2½ års fængsel af en straf på fire år. Det skriver flere medier heriblandt AP, Daily Mail og CBS News.

Nu afslører den britiske avis Daily Mail flere detaljer fra den meget omtalte sag, der også har været vist på tv-programmet '48 hours'. Selve det uhyggelige dødsfald fandt sted i april måned 2015, hvor den 37årige Angelika Graswald, der oprindeligt kommer fra Letland, og hendes 46-årige forlovede Vincent Viafore tog på kajaktur på Hudson-floden i staten New York. Men før turen havde Angelika Graswald fjernet bundproppen til hans kajak, der under kajakturen blev fyldt med vand og sank, så Vincent Viafore efterfølgende druknede.

(artiklen fortsætter under billedet)

Angelika Graswald kom til USA fra Letland i år 2000, hvor hun fik arbejde som babysitter. (Foto: Facebook)

Slog vejrmøller af glæde

Efterforskerne blev ifølge Daily Mail opmærksomme på, at det måske ikke bare var en ganske almindelig drukneulykke, da de efterfølgende på de sociale medier opdagede, at Angelika Graswald kort efter sin forlovedes død havde lagt billeder ud på de sociale medier, hvor hun slog vejrmøller af glæde. Hun havde også lagt et billede ud af sig selv i en kajak, hvor hun til billedet skrev lettere ironisk: Hvis bare jeg kunne have padlet lidt hurtigere. Satans.

I starten af sagen blev Graswald sigtet for mord, men hun indgik senere en aftale med anklagemyndigheden og erklærede sig skyldig i uagtsomt manddrab og blev idømt fire års fængsel. I et 11 timer langt interview med den amerikanske anklagemyndighed er det blandt andet fremkommet, at Angelika var død træt af sin forlovedes konstante seksuelle forespørgsler og krav. Han spurgte blandt andet flere gange, om hun ville være interesseret i at dyrke trekants-sex. Det fremkom også, at et andet motiv for Angelikas ønske om at hendes forlovede døde, var nogle livsforsikringer på et samlet beløb på ca, 1,5 millioner kroner.

Kan se frem til en mulig udvisning

Efter sin løsladelse fra det regulære fængsel for godt tre uger siden, mangler Angelika dog at afsone endnu 16 måneder på et kvindehjem, hvor hun vil være overvåget. Og når denne afsoning er overstået kan hun forvente at blive udvist til Letland.

Selv om Graswald kun har afsonet lidt mere end 2½ år af en dom på fire år i et fængsel, er hun stadig utilfreds med sin dom.

I en udtalelse fra hendes advokat lyder det blandt andet:

- Jeg elskede Vincent og savner ham meget. Men jeg mener ikke, at jeg er blevet behandlet retfærdigt i den her retssag, der har været utrolig ensidig og uretfærdig.

Men ofrets mor, Mary Ann Viafore har til CBS udtalt, at hun ikke tror på et eneste ord, Graswald har sagt i forbindelse med retssagen.

- En dom på kun fire års fængsel for at tage et andet menneskes liv. Det er jo helt forkert. Min søn var en god mand, og alle elskede ham. Vi savner ham bare så meget. Jeg vil aldrig se den kvinde igen.

Her ses Angelika Graswald under retssagen i USA. (Foto: AP)