Hun forsvandt sporløst som syv-årig for fire år siden: Nu er hun fundet

Layla var kun syv år, da hun for mere end fire år siden forsvandt sporløst, efter at hendes far havde haft weekend-samkvem med hende. Nu er hun endelig blevet fundet

En kun syv-årig pige, der forsvandt sporløst i 2014, er nu mirakuløst blevet fundet igen i Australien efter mere end fire år, hvor både politi og familiemedlemmer desperat har ledt efter hende.

Layla Leisha forsvandt fra Calliope i Queensland i Australien i år 2014. Hun blev hurtigt meldt savnet, og politiet satte en storstilet og langvarig eftersøgning i gang i forbindelse med den lille piges forsvinden. Den syv-årige pige blev sidst set i forbindelse med, at hendes far havde haft weekend-samkvem med hende. Pigens forældre var nemlig skilt.

Det skriver flere medier heriblandt News.com.au og Daily Mail.

Det australske føderale politi har også skrevet en pressemeddelelse om sagen.

Tidligt i eftersøgningen af den syv-årige Layla koncentrerede politiet sig om området Lismore i New South Wales, hvor hun havde familie. Men for bare et par uger siden blev hun set i byen Rockhampton i Queensland. Og i sidste måned var der også nogle, der mente, at de havde set hende i Woorabinda i det centrale Queensland. Det er et område, hvor de oprindelige beboer i Australien, de såkaldte 'aboriginals' holder til.

Pigen blev fundet i går af Det australske føderale politi, der i en pressemeddelelse takker offentligheden og medierne for deres vedvarende interesse i pigens forsvinden samt opbakning med henblik på at finde frem til hende. Politiet er endnu ikke kommet frem med alle detaljer omkring Layla Leishas forsvinden.

Her er et andet billede af Layla Leisha, der i går blev fundet på et ind til videre hemmeligholdt sted i Australien. (Foto: Privatfoto)

Experten Col Chapman, der har arbejdet med nogen af de mest profilerede bortførsels-sager, blev kontaktet af et familiemedlem i forbindelse med sagen i sidste måned. Han begyndte derefter at arbejde på sagen.

- Hun går ikke i skole og kan næsten ikke læse og skrive. Der er virkelig stor bekymring med henblik for hendes sikkerhed og velbefindende, har Col Chapman tidligere udtalt til mediet 'The Morning Bulletin'.

Men nu er pigen, der i dag er 11 år gammel, fundet. Og kan genforenes med sin mor.