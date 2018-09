Hun undersøgte Nautilus: Hun prøver ikke at tænke på synet, der mødte hende

Ubådseksperten Ditte Dyreborg, der er orlogskaptajn i Søværnet, skød eftertrykkeligt Peter Madsens forklaring ned om, at Kim Wall kunne være død af udstødningsgasser, da hun afgav forklaring i byretten tilbage i april.

Hun skulle ikke vidne i ankesagen i Østre Landsret, hvor der slet ikke blev ført vidner, fordi Peter Madsen kun havde anket strafudmålingen og ikke skyldsspørgsmålet, selvom hun ellers havde været klar til det.

Men da dommen faldt i Østre Landsret onsdag, stod hun alligevel ved landsretten i Bredgade, hvor hun også blev interviewet af et svensk medie.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, hvordan hun blev involveret i først eftersøgningen af ubåden, og siden var til stede ved hævningen, tømningen og de indledende inspektioner af ubåden for at se, om der var noget, der stak i øjnene.

Ubådsveteran om Peter Madsens forklaring: Jeg tror ikke på det

Allerede da hun fik melding om, at ubåden pludselig begyndte at synke, efter den var lokaliseret, anede hun uråd.

- Der vidste jeg med det samme, at det kunne ikke passe, for en ubåd synker ikke på den måde, siger hun.

– Jeg får at vide, at jeg skal smide alt, hvad jeg har i hænderne, fordi der er en savnet ubåd, som formodes sænket, fortalte Ditte Dyreborg i byretten. Hun var derfor på sagen allerede 11. august og fortsatte, efter det kom frem, at Madsen selv havde sænket ubåden. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Du har været nede på det her gerningssted, som vi har talt så meget om. Hvordan er det at have været nede i Nautilus?

- Jeg tænker ikke så meget på det. Og jeg tror ikke, man skal dvæle for meget ved det. Med den viden, man meget hurtigt får, at der er sket et eller andet her, der er det klart, at der bliver det ubehageligt, siger hun.

- Kunne man se, at det var et gerningssted?

- Jeg lagde mærke til mange ting, men det var ikke min rolle at vurdere kriminaltekniske spørgsmål. Kun ud fra teknikken og håndteringen af ubåden, siger hun.

- Peter Madsen var den her mand, der var kendt for at bygge ubåde. Har vi mistet noget ved, at vi ikke har ham ude i friheden længere?

- Nej, det synes jeg helt ærligt ikke. Hvis man kan finde på at lave sådan noget der, så er det ikke noget, man savner, siger Ditte Dyreborg.

- Men hans evner indenfor byggeri?

- Det er der andre, der har også, konstaterer hun.