Hund fejrede otteårs fødselsdag: Fangede tre røvere

Natten til onsdag begik tre mænd røveri mod en person i Stockholm. Da politiet fik en anmeldelse, rykkede hundeføreren Jeff og hans politihund Saga straks ud for at fange røvererne.

Og der gik ikke lang tid, før den erfarne politihund Saga kunne opsnuse røverne. Saga, der er den ældste politihund i Stockholms hundepatrulje, fyldte otte år i weekenden.

Politihunden kunne dermed fejre sin otteårs fødselsdag med sit fantastiske politiarbejde og politiets efterfølgende anholdelse af tre røvere.

- Vi var ude at patruljere i forvejen, og rykkede straks hen til stedet, så Saga kunne få færden af røverne, fortæller Jeff til den svenske avis Aftonbladet. Jeff har i øvrigt arbejdet sammen med politihunden Saga i fire år.

Her har politihunden Saga, der ses nederst i billedet, opsnuset en af røverne, der ligger på jorden. Rundt om ham ses to politibetjente. Foto: Polisen i Stockholm

Onsdag valgte politiet i Stockholm i et opslag på Facebook at hylde politihunden Saga for dens store indsats. Politiet skrev følgende:

'Røvere fanget. I løbet af natten til i dag sporede politihunden Saga nogle røvere op i det sydlige Stockholm. Efter et energisk og fremragende arbejde samt et godt samarbejde med udryknings-politi samt en politi-helikopter, blev alle tre røvere anholdt.

Politihunden Saga, der fyldte otte år i weekenden er hundepatruljens ældste hund. Sagas karriere var dog nær ved at blive afbrudt i begyndelsen af november 2019, da hun fik en meget alvorlig og dødelig mavesygdom.

Men takket være en kompetent og hurtig dyrlæge er Saga nu her et par måneder efter tilbage i tjeneste og god form.'



- Saga er en dygtig og behagelig hund. Hun er rigtig godt selskab, siger hundeføreren Jeff til Aftonbladet og tilføjer:

- Hun elsker at arbejde. Men er meget doven, når hun er hjemme.