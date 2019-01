Hunde-ejer: Mirakel at min hund overlevede stød fra elledning

- Dyrlægen sagde, at det er et mirakel, at min hund har overlevet, fortæller 25-årig kvinde fra Frederikssund. En anden hundeejer mistede tirsdag sin hund samme sted, da den trådte på ledningen

En 44-årig hunde-ejer fik noget af et chok, da hans hund tirsdag morgen blev dræbt af et stød fra en nedrevet elledning på Roskildevej i Frederikssund. En kranvogn var uforvarende kommet til at rive den strømførende ledning ned på fortov og cykelsti.

Nu viser det sig, at endnu en hund tirsdag morgen trådte på den nedrevne elledning og var tæt på at dø.

- Jeg gik forbi stedet omkring klokken 07.15 med min hund Snubbi. Vi gik på cykelstien, og pludselig begyndte hunden at skrige som en vanvittig. Den blev ved i omkring et halvt minut. Jeg har aldrig hørt den skrige på den måde før. Samtidig løftede den poten og var helt ulykkelig, fortæller Mia Kjeldergaard til Ekstra Bladet.

Kom med barnevogn

Den 25-årige kvinde var ude at lufte sin franske bulldog, og hun havde sin lille søn Oscar med i barnevognen.

Mia Kjeldergaard forstod i første omgang overhovedet ikke, hvad der var sket.

- Jeg troede faktisk, at hunden havde brækket benet. Men så kom der en mand fra en nærliggende byggeplads hen til mig. Han sagde, at der lå en strømførende ledning på den offentlige cykelsti.

Da jeg kom hjem, ringede jeg omgående til politiet. De ville sende en patruljevogn til stedet med det samme og kontakte de folk, som kunne rette fejlen. Jeg har efterfølgende set artiklen i Ekstra Bladet, om hundeejeren der mistede sin hund samme sted. Hans hund blev dræbt nøjagtig samtidig med, at jeg talte med politiet, fortæller Mia Kjeldergaard.

Mirakel han lever

Den unge kvinde er ret så fortørnet over, at ingen på den nærliggende byggeplads forsøgte at advare hende mod den strømførende ledning på cykelstien.

- Jeg kommer oven i købet med en barnevogn. Der cykler også masser af skolebørn på cykelstien, da der ligger en skole lige i nærheden.

Efter episoden kontaktede den chokerede kvinde sin dyrlæge.

- Han sagde lige ud, at det var et mirakel, at Snubbi ikke var blevet dræbt på stedet af strømmen, fortæller Mia Kjeldergaard.

De to episoder fandt sted på Roskildevej i krydset ved Strandvangen i Frederikssund. Ifølge politiet kom en kranvogn til at rive elledningen ned. Men da chaufføren angiveligt ikke var klar over dette, kørte han videre.

Undgå ledningerne

Både politi og ambulance blev sendt til stedet, da anmeldelsen om den dræbte hund løb ind.

Ifølge Nordsjællands Politis pressekonsulent, Henriette Døssing, blev den 44-årige hundeejer undersøgt i ambulancen.

- Det viste sig, at han ikke er kommet noget til, oplyste hun onsdag til Ekstra Bladet.

Politiet opfordrer generelt til, at man ikke nærmer sig eller berører nedfaldne elledninger, som hænger eller ligger på jorden, da det kan være forbundet med livsfare.