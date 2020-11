Hunde fra hele landet leder efter Maria

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politihunde fra hele landet er indkaldt til eftersøgningen af 43-årige Maria From Jakobsen.

Det fortæller vicepolitiinspektør Lau Lauritzen, som er leder af efterforskningscenteret ved Nordsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober, og Nordsjællands Politi frygter, at hun er blevet myrdet.

Tirsdag formiddag indledte kredsen en massiv eftersøgning i et større skovområde i Jægerspris få kilometer fra den 43-årige kvindes bopæl i den nordsjællandske by Frederikssund.

- Det, vi har gang i lige nu, er en metodisk eftersøgning af hende på landjorden. Der foregår også sagsmæssig efterforskning - altså ad afhørings- og gerningssteds- og andre veje, siger han.

- Men det her er mere en traditionel eftersøgning. Vi starter metodisk der, hvor vi finder det mest sandsynligt, at hun kan være.

Maria From Jakobsen frygtes myrdet. Politifoto

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at Beredskabskorpset har sat en drone i luften over området, ligesom politiet har otte til ti mandskabsvogne fordelt rundt omkring i skoven.

Taktiske oplysninger

Udgangspunktet for politiets søgen efter den 43-årige forsvundne psykolog er hendes bolig i Frederikssund, som ligger få kilometer fra området, der altså nu finkæmmes i håb om at finde kvinden.

- Derudover ser vi på, om vi har nogle andre indikationer, der gør, at der er tale om et sted, som ville være egnet til for eksempel at bortskaffe nogen, siger Lau Lauritzen, som ikke vil afsløre, hvor mange hunde, der deltager i eftersøgningen.

- Men det er mange.

Hans søn er sigtet for drab: 'Så surrealistisk, så du tror, det er løgn'

Det er altså ikke, fordi politiet har fået konkrete henvendelser om, at Maria From Jakobsen skulle befinde sig i skoven, at den lige nu bliver underkastet en omfattende undersøgelse.

- Vi har ikke fundet hende. Vi har ikke noget konkret.

- Vores første prioritet er at finde hende, og en af de ting, vi skal kombinere her, er at starte på at lave en metodisk afsøgning af de mest tænkelige steder. Vores baggrund for lige at starte der, er, at det ligger inden for nærområdet, og at vi også har nogle taktiske oplysninger, der gør, at det kunne være et muligt sted, siger vicepolitiinspektøren, som i skrivende stund ikke vil uddybe de taktiske overvejelser.

- Men vi har for eksempel prioriteret det foran et andet område.

Politiet efterlyser vidner I sagen om Maria From Jakobsens forsvinden og frygtede død indgår to biler og en trailer. Nordsjællands Politi søger vidner, som i perioden fra 25. oktober til 4. november har set køretøjerne og eventuelle personer omkring dem på Rødkildevej og Frederikssundsvej i København, ved et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland eller ved en genbrugsplads på Sjælland. Bilerne er henholdsvis en hvid Chevrolet Spark med registreringsnummer AK 82 345 og en grå Suzuki Baleo med anhængertræk, som er er registreret under nummeret CH 78 908. På trailerens nummerplade står der BM 5447. Herunder er de billeder af de tre køretøjer, som politiet har lagt ud i den seneste pressemeddelelse: En af politiets arbejdsteser er også, at Maria From Jakobsen stadig kan være i live. - Vi frygter selvfølgelig, at hun har været udsat for en alvorlig forbrydelse, men så længe vi ikke har fundet hende, vil vi fortsætte med at lede efter hende, siger vicepolitiinspektør ved Nordsjællands Politi Lau Lauritzen, som opfordrer borgere til at henvende sig til politiet med informationer: - Vi vil rigtig, rigtig gerne høre fra folk - både med hensyn til livstegn fra Maria, og nogen der har set hende eller køretøjerne. I sådan en sag her kan det være bittesmå ting, der er afgørende. Har du nogen oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagen om Maria From Jakobsen, så kan du kontakte politiet på 114. 1224-widget Vis mere Luk

Har ikke fået hjælp

De taktiske oplysninger bygger blandt andet på de adskillige oplysninger, som er indløbet fra offentligheden den seneste tid:

- Vi får rigtig mange gode henvendelser i sagen fra vidner, som vil hjælpe politiet. Oplysningerne handler om, at nogen har set hende på et tidspunkt eller mener at vide, hvor hun er eller kan være. De oplysninger kombinerer vi med andre forhold, og så laver vi en plan efter det.

En 44-årig mand er varetægtsfængslet i sagen. Han nægter sig skyldig. Manden og Maria From Jakobsen har en relation, men han er beskyttet af et navneforbud.

Ifølge Lau Lauritzen har politiet ikke mistanke om, at manden har fået hjælp, eller at der er andre implicerede i sagen, som politiet efterforsker som en drabssag uden lig.

