Hundelort-skænderi gik galt

Der er ingen direkte lov om, at man skal samle sin hunds lort op, hvis den møger sig på fortovet.

Men det er alligevel god stil lige at samle lorten op, hvis din hund skider på fortovet eller foran din nabos busk.

Netop den problematik gik mandag formiddag galt i Nakskov på Lolland, da en kvinde tog kontakt til en 49-årig mand for at bede ham om at samle hundens lort op.

'Det fik manden til at blive sur og de to kom i lidt klammeri, der endte med, at manden gav kvinden et knytnæveslag i ansigtet', skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Efterfølgende blev politiet tilkaldt, og de kunne anholde manden. Han vil tirsdag blive fremstillet i et grundlovsforhør.

Opdatering: Ekstra Bladet er efter artiklens publicering blevet kontaktet af Københavns Politi, der tilføjer følgende om hundelorte i det offentlige rum. Så blev vi også klogere i dag.

'Du skriver, at der ikke direkte er nogen lovgivning, som beskriver, at man skal samle lort op, men det er ikke helt korrekt. Hvis du læser færdselslovens §87, må der ikke efterlades noget på vej, som kan være til fare eller ulempe. En hundelort kan nemt være til ulempe.'