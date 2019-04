Hundelufter finder granat på Fanø

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Lørdag har en hundelufter på Fanø gjort et farligt fund, da hans hun opsnusede en mortergranat i klitområdet på øen.

Efterfølgende blev landbetjenten tilkaldt 15.30, og han har siddet og kigget på granaten dagen igennem for at sikre, at der ikke var nogen, som kom i nærheden af den, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er en motergranat. Formentlig tilbage fra kirigen. Den blev fundet i klitområdet vest for Nordby, siger Chris Gade, landbetjent.

Han tilkaldte bombeholdet fra Skive, der sprængte granaten væk klokken 19.50.

- Den lå som en lille rusten plet ved siden af en sti. Så det var tilfældigt, at en hundelufter kom forbi, og at hunden var henne og lugte til den og kunne konstatere, at det ikke var en træstup, siger landbetjenten.