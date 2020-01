Hundelufter fundet kvæstet under mystiske omstændigheder

En 69-årig kvinde er blevet fundet tilskadekommen under så mystiske omstændigheder, at Midt- og Vestsjællands Politi beder offentligheden om hjælp til at finde ud af, hvad hun har været udsat for. Kvinden har ikke selv kunnet fortælle, hvad der er sket.

Det skriver politiet på Twitter.

Kvinden blev fundet af en cyklist lørdag klokken 18. Hun lå hjælpeløs i et fodgængerfelt på Munkholmvej i krydset Stormøllevej/Østre Fælledvej i Holbæk. Hun var kommet alvorlig til skade med indre kvæstelser og med symptomer på et hovedtraume. Den kvindelige cyklist kunne ikke komme i kontakt med den 69-årige.

En teknisk undersøgelse på findestedet har ikke kunnet fastslå, hvad der måtte være hændt den 69-årige. Selv om politiet hælder til, at kvinden formentlig er blevet ramt af et køretøj, så udelukker politiet ikke, at hun kan have været udsat for en forbrydelse.

Politiet oplyser, at kvinden var ude at gå tur med en hund. Hun blev fundet med en hundesnor i hånden, men det er lykkedes hendes hund at slippe fri. Den var løbet hjem af sig selv.

Den kvindelige cyklist har til politiet fortalt, at der ikke var andre trafikanter i nærheden, da hun fandt kvinden.

Kvinden var iført mørk dynejakke og er cirka 160 centimeter høj og med langt brunt hår. Ud over de indre kvæstelser havde kvinden også skader i ansigtet.

Pressemedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard oplyser til Ekstra Bladet, at kvindens tilstand nu er stabil, og at hun er uden for livsfare. Hun er imidlertid så medtaget, at det ikke er muligt at afhøre hende. Det sundhedsfaglige personale på Rigshospitalet fortæller til politiet, at kvinden intet som helst kan huske.

Politiet i Holbæk vil gerne i kontakt med personer, der kan bidrage med oplysninger om kvindens færden tæt på findestedet, eller som måske har set noget usædvanligt i området. Politiet kan kontaktes på tlf.: 114.