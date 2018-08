Hundelufter gennemtævet: Bad unge om én simpel ting

Engelsk hundelufter bad unge mennesker om at samle glasskår op efter sig selv. Det kostede ham dyrt

Den unavngivne hundelufter fra engelske Isle of Wight frygtede, at hunde og andre dyr ville skære sig på det knuste glas. Derfor bad han de unge om ikke at smadre flasker, og rydde op efter dem selv, skriver Metro.

Den forespørgsel faldt dog ikke i god jord, og den fik en mand i gruppen til at gå decideret amok. Han slog hundelufteren ned og gennemtævede ham, hvilket blev filmet af et øjenvidne. Optagelserne indgår nu som en del af politiets efterforskning af sagen.

- Jeg bad dem pænt om at samle dem (glasskårene, red.) op, og forklarede min grund. Så vendte de sig rundt, og så var det jeg fik en flaske smadret i ansigtet, fortæller hundelufteren, der ønsker at være anonym.

Den anonyme hundelufter har delt dette billede af sine skader i håb om at få de ansvarlige retsforfulgt. Privatfoto.

- Jeg fladt ned på jorden og kunne mærke mine ben give efter. Det var mens jeg var på jorden, at en af dem sparkede mig i ansigtet - alt sammen fordi jeg bad dem om at samle de flasker op, som de havde smadret.

Politiet har endnu ikke foretaget anholdelser i sagen.