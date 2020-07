Hundelufter løj om voldeligt overfald

Mand påstod at have fået tæsk af indvandrerdrenge - det var direkte løgn

50-årig hundelufter fra Næstved talte kun sandt, da han fortalte politiet, at han havde fået nogle på lampen - og at han har en hund.

Men den del med af hans forklaring, der handlede om, at det var tre indvandrerdrenge, der var gået amok på ham, fordi han havde bedt dem samle deres affald op, var løgn. Det skriver sn.dk.

Hunderlufteren var meget beruset, da han - efter at være blevet overfaldet - ankom til skadestuen.

Her fik både sygehuspersonalet og politet den forklaring, at det var de tre drenge, der stod bag. Manden havde både brækket kinden og fået en mindre hjerneblødning.

Personligt opgør

Under politiets genafhøring af manden, kom det dog frem, at den sande gerningsmand var en af hans 'drukkammerater' fra Næstveds drukmiljø. Grunden til, at den 50-årige hundelufter i første omgang havde løjet, forklarede han, skyldes, at han er bange for, hvad gerningsmanden kan finde på.

- Der er tale om et groft overfald, men offer og gerningsmand kender hinanden, og motivet var et personligt opgør, siger Peter Fobian Hvidberg, politikommissær og leder af lokal efterforskning i Næstved, fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til sn.dk.

- Løgnen har givet hændelsen meget negativ omtale, så jeg vil gerne understrege, at gerningsmanden ikke er af anden etnisk herkomst end dansk, siger han.

Løgnen får ingen retlige konsekvenser for den 50-årige.