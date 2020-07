Hundelufter sigtet for falsk anmeldelse om sort mand

En hvid kvinde fra New York, som i maj beskyldte en sort mand for at true hende på livet, er sigtet for at have indgivet en falsk anmeldelse til politiet.

Det oplyser anklagemyndigheden på Manhattan mandag. Kvinden, den 41-årige Amy Cooper, skal fremstilles for en dommer den 14. oktober.

Bliver hun kendt skyldig, kan hun blive straffet med op til et års fængsel.

I forvejen har hun mistet sit job som følge af sagen, der begyndte som en meningsudveksling mellem hende og den sorte mand Christian Cooper i Central Park i New York City den 25. maj. Trods samme efternavn er der ingen relation mellem de to.

Christian Cooper, der er en ivrig fuglekigger, bad kvinden om at tage sin hund i snor, hvilket hun nægtede. Derefter sagde hun, at hun ville tilkalde politiet.

Det fremgår af en video af optrinnet, som manden optog på sin telefon og efterfølgende lagde på Facebook.

- Jeg vil ringe til politiet og fortælle dem, at der er en afroamerikansk mand, der truer mig på livet, siger kvinden.

- Fortæl dem, hvad du vil, svarer Christian Cooper i videoen.

Kvinden gør som sagt og beder politiet om at komme med det samme. I samtalen refererer hun to gange til Christian Cooper som 'afroamerikaner'.

Optagelsen gik efterfølgende viralt på Twitter og Facebook. Alene på Twitter er den blevet set næsten 45 millioner gange.

Hændelsen i Central Park fandt sted få timer inden, at den sorte mand George Floyd døde under en brutal anholdelse i Minneapolis, efter at en hvid betjent havde presset et knæ mod Floyds hals i flere minutter.

Sagen udløste antiracistiske demonstrationer over hele USA og i mange andre lande under sloganet Black Lives Matter.