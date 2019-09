Hunden Zippy døde som helt - reddede hel familie fra brand

En Jack Russell-terrier fra Florida bliver hyldet som en helt efter at have reddet hele sin familie fra en brand.

Natten til tirsdag udbrød en brand i Leroy Butlers hjem.

- Ved guds nåde kom vi alle ud i tide, siger Leroy Butler efterfølgende til WTSP.

Han fortæller, at stort set alle familiens ting gik tabt i den omfattende brand.

Leroy Butler havde boet i huset i 18 år, da branden opstod omkring et klimaanlæg 17. september.

Han var en del af brandalarmen

Da branden brød ud, lå den amerikanske far og hans to børn på otte og 12 år og sov. Ifølge Leroy Butler satte branden en alarm i gang, men den gik ud efter kort tid.

Så det var først, da familiens hund Zippy begyndte at gø og ikke stoppede igen, at familien vågnede.

- Han var en del af brandalarmen, da han gøede, siger familiefaren, og fortsætter:

- Vi nåede kun lige ud af døren, mens alting kollapsede, med en stor, sort røgsky overalt.

Leroy Butler og børnene nåede akkurat ud i sikkerhed, men da han forsøgte at få Zippy med sig, kunne han ikke nå ham.

- Jeg fik bare al den røg, og så 'poom' - i min mund, overalt i mit ansigt. Jeg tænkte, 'ok, jeg er nødt til at vende om. Der er for varmt og jeg er nødt til at komme ud, siger han til ABC.

Blev reddet - reddede hele familien

Leroy Butler fortæller, at den lille Jack Russell-terrier ikke var i stand til selv at komme forbi de altopslugende flammer.

- Hele gulvet i stuen stod i flammer, så der var ingen vej, han kunne løbe ud ad, siger faren til Fox 13.

Zippy var i sin tid blevet adopteret fra et internat af Leroy Butlers far, som havde givet den til de to børn.

- Han var en god dreng. Vi reddede ham, så han gengældte vel egentlig tjenesten, siger Leroy Butler.

Ifølge rapporterne blev Zippy efter branden fundet under en seng i huset, død af røgforgiftning.

Brandvæsenet, Bradenton Fire Department, arbejder stadig på at fastslå en årsag til, at branden opstod.