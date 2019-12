Hundrede studerende såret under nye protester i Indien

Voldelige protester mod Indiens nye statsborgerskabslov fortsætter.

Cirka 100 studerende og flere politimænd er meldt såret i sammenstød ved to universiteter.

Den nye lov har udløst uroligheder og spændinger mange steder i landet, da den bliver opfattet som diskriminerende mod muslimer.

Loven åbner for, at der kan gives statsborgerskab til buddhister, kristne, hinduer og sikher, som for eksempel flygter fra Pakistan, Bangladesh og Afghanistan. Men det gælder ikke muslimer.

Islamiske grupper, oppositionspolitikere og menneskerettighedsgrupper siger, at den nye lov er et led i premierminister Narendra Modis hindu-nationalistiske planer om at marginalisere Indiens 200 millioner muslimer.

Tusinder af mennesker demonstrerede flere steder i det nordøstlige Indien søndag efter flere dages voldelige sammenstød.

Nye protester forventes mandag. Uroen har kostet flere liv indtil videre.

Lørdag blev fem mennesker dræbt i den indiske delstat Assam som et resultat af uroen.

Torsdag blev mindst to mennesker dræbt, da politi i det nordlige Indien åbnede ild mod demonstranter.

Premierminister Narendra Modi, der repræsenterer hindu-nationalistiske parti, benægter beskyldningerne om at marginalisere det muslimske mindretal i landet.

Det er ikke klart om den omstridte nye lovgivning kan overleve i højesteret, hvor sagen er blevet indbragt af Indiens muslimske sammenslutning, som mener, at den er i strid med landets forfatning.