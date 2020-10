Hundredvis sagde farvel til dræbte Kevin

Præcis en uge efter at en ung frisør brutalt blev dræbt på sit arbejde i Brønshøj, sagde familie og venner tirsdag eftermiddag et sidste farvel.

Den 20-årige Kevin blev ramt af fem skud, da en maskeret gerningsmand trængte ind i Salon Ørn på Mørkhøjvej, mens han stod og klippede en kunde.

Kevin havde arbejdet i Salon Ørn på Mørkhøjvej i to år, da han mandag i sidste uge blev dræbt. Privatfoto

Hundredvis var tirsdag eftermiddag samlet ved den muslimske del af Vestre Kirkegård i København, hvor den unge mand blev stedt til hvile kort før klokken 15.00.

Forinden var der samling i Islamisk Kulturcenter i det nordvestlige København, hvor civilt politi havde taget opstilling udenfor. På samme måde var politiet også til stede på Vestre Kirkegård.

På grund af det store fremmøde måtte familien mellem bøn og velsignelser bede de fremmødte om at holde afstand og følge de nuværende coronaresriktioner.

Faderen Ibraim sagde sammen med familie og venner tirsdag farvel til den dræbte Kevin. Foto: Kenneth Meyer

Tættest på kisten stod familien til den dræbte. Sorgen over sønnens brutale død føles stadig ubærlig for hans far, Ibraim.

- Har du børn? Tænk hvis der skete ham noget, hvordan ville du så føle? Det er meget grimt. Jeg ville ikke ønske sådan en sorg for min fjender. Det er meget, meget grimt. Ubeskriveligt, fortalte han til Ekstra Bladet forud for begravelsen.

Ekstra Bladet besøgte i sidste uge Kevins far. Foto: Anthon Unger

Ibraim hastede i sidste uge til Rigshospitalet, hvor lægerne kæmpede for at redde hans søn, men det var for sent. Kevin havde allerede fået hjertestop i salonen.

Politiets teknikere på gerningsstedet kort efter skyderiet. Foto: Kenneth Meyer

Først fredag - efter at retsmedicinerne var færdige med deres undersøgelser, fik familien lov til at se den 20-årige.

- Han lignede fuldstændig sig selv.

- Sagde du noget til ham?

- Jeg sagde rigtig mange ting ... men han svarede ikke tilbage

Ifølge faren blev Kevin skudt med fem skud ved højlys dag tirsdag 29. september. Drabsmanden er stadig på fri fod.

Efterforskningsleder Knud Hvass oplyser til Ekstra Bladet, at efterforskningen pågår.