Hurtigere dom kunne have givet Lisbeth børnene

Internationalt efterlyst mors børn blev fløjet over 8000 kilometer væk, mens hun var fængslet - havde man ventet på Højesteret, kunne alting have set helt anderledes ud, vurderer hendes danske advokat

Havde det brasilianske retssystem arbejdet hurtigere, er det mere end tvivlsomt, at de tre danske børn, Johanne, Sigurd og Kristian, var blevet udleveret til Danmark.

Det fastslår Lisbeth Markussens danske advokat Poul Hauch Fenger over for Ekstra Bladet.

Den brasilianske højesteret har for nylig afgjort, at man ikke vil udlevere den 42-årige kvinde til Danmark, hvor hun står til at blive retsforfulgt for at have bortført sine børn i sommeren 2015.

Mor og børn er alle blevet begæret udleveret til Danmark, men der er tale om to forskellige udleveringssager.

Poul Hauch Fenger i samtale med sin klient, Lisbeth Markussen, mens hun var fængslet i Brasilien. Foto: Tariq Mikkel Khan

Giver Danmark fingeren

Lisbeth Markussen blev i marts sidste år fængslet i Brasilien for ulovligt at opholde sig i det sydamerikanske land. Dermed blev en eksisterende udleveringsbegæring på danskeren udløst, men hun ville ikke rejse frivilligt, og den brasilianske højesteret har altså groft sagt givet Danmark fingeren.

Lisbeth Markussen førte i månedsvis videodagbog, mens hun og børnene gemte sig for myndighederne. Foto: Ekstra Bladet

Da var børnene som bekendt for længst fløjet hjem til Danmark.

– Havde appellen fået opsættende virkning, så den udøvende magt havde måttet afvente Højesterets vurdering af, om min klient skulle udleveres til retsforfølgelse i Danmark, havde man efter min opfattelse ikke haft grundlag, hjemmel, til at kunne udlevere børnene, siger Fenger, som i disse timer forsøger at få etableret kontakt til sin klient.

– For at se, i hvilket omfang hun måtte have brug for min støtte i den situation, hun nu står, siger han til Ekstra Bladet.

Poul Hauch Fenger forsøger i disse timer at få kontakt med sin klient i Brasilien. Foto: Tariq Mikkel Khan

De tre børn bor sammen med deres far, Rico Markussen, på et familiecenter et sted i Jylland.

Ifølge Rico Markussen har Johanne, otte, Sigurd, syv, og Kristian, ti, det efter omstændighederne godt.

– Da børnene kom hjem, kendte de mig ikke. Vi har på en måde måttet begynde helt forfra, siger Rico Markussen, der er påpasselig med meget detaljeret at fortælle om sine børn, som han synes har været rigeligt igennem.

Rico Markussen rejste i marts 2018 til Brasilien for at få sine børn med hjem til Danmark. Da var hans ekskone blevet fængslet i det sydamerikanske land og børnene anbragt på et børnehjem. Foto: Tariq Mikkel Khan