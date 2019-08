Hus i flammer

Politi og brandvæsen måtte natten til mandag rykke ud til en brand i et hus i Lyngby. Fire måtte redde sig selv ud

Natten til mandag stod et rækkehus på Gartnersvinget Lyngby i flammer, og det tvang politiet og brandvæsenet til at rykke ud

Det oplyser vagtchefen hos Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi har været ude til en brand på Gartnersvinget, hvor fire personer hørte en brandalarm. De fik reddet sig selv ud, og der var aldrig nogen i fare, men branden har stadig lidt fat i taget derude, siger Jakob Tofte til Ekstra Bladet.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet fik anmeldelsen om branden omkring klokken to i nat.

- Brandårsagen er fortsat ikke fastlagt, og vi skal have undersøgt det nærmere, når stedet er koldt nok. Umiddelbart er der dog intet, der tyder på, at der skulle være foregået noget strafbart, siger Jakob Tofte til Ekstra Bladet.

Det lykkedes brandvæsenet at ankomme til stedet, inden branden nåede at sprede sig til andre huse.

Mandag morgen er syv brandkøretøjer fortsat til stede for at hjælpe med at slukke branden.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer