Hus totalt udbrændt: Flammer væltede ud ad vinduer og døre

Beboere i et hus i Dybvad i Nordjylland måtte flygte ud på gaden, da en brand pludseligt spredte sig hastigt fra en frituregryde i køkkenet.

- Det er en ung fyr og en kammerat, der er ved at lave noget mad, og pludselig går der ild i frituregryden. De to forsøger at slukke branden, men det lykkes ikke, så de løber ud af huset og ringer 112 kl. 19.15, siger Henrik Bech, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Husets beboere skal nu genhuses, fortæller en indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

- Da vi nåede frem, stod der flammer ud af vinduer og døre i den ene halvdel af huset. Alt er totalt nedbrændt, og det bliver nødvendigt at genhuse beboere, siger Ib Nielsen til Nordjyske.

Ingen personer er kommet til skade, ligesom ilden heller ikke spredte sig til naboejendomme.