Husejer efter dobbelt trafikdrab: Uforsvarligt og tragisk

Gurli Munk Larsen sov tungt ti meter væk, og hørte ikke braget, da et køretøj med to unge mænd omkring klokken to natten til lørdag pløjede igennem den ene gavl til hendes vinkelejendom i Amagerhuse øst for Hundested.

Men det gjorde den 69-årige kvindes kæreste. Kort efter styrtede de ud på gårdspladsen og så underetagen af den pensionerede sygehjælpers sidebygning med kunstgalleri være erstattet af et rygende bilvrag.

- Der var ikke meget hus tilbage. Halvdelen var brast sammen, og der sad to personer i bilen. Der var redningsfolk og mennesker over det hele, så jeg ved ikke ... det blev ikke til meget søvn resten af natten, siger Gurli Munk Larsen, som næsten lige var gået i seng, da ulykken skete.

Michael Hansen, vagtchef i Nordsjællands Politi fortæller, at den voldsomme solo-ulykke kostede bilens fører og en passager livet. Der er tale om to mænd på 18 og 19 år, hvoraf den ene døde med det samme.

Redningsfolk var flere timer om at frigøre kammeraten, som derefter blev fløjet til Rigshospitalet. Her blev han erklæret død klokken 15.

Ked af at mændene døde

Bilen kørte fra Hundested med retning mod Frederiksværk, da den angiveligt bragede ind i en lygtepæl. Sekunder senere ramte den med høj hastighed Gurli Munk Larsens galleri-bygning på adressen Amtsvejen 227.

Husets gavl ligger ubeskyttet ud mod den stærkt trafikerede vej.

Gurli Munk Larsen sov tungt i ejendommens hovedbygning efter at være gået sent i seng. Det samme gjorde en gæst og hendes kæreste.

Den forulykkede bil kilede sig med et brag ind i gavlen på Gurli Munk Larsens galleri-bygning ud mod Amtsvejen i Amagerhuse. Foto: Allan Andersen

I tilbageblik priser husejeren sig lykkelig for, at ingen af dem overnattede i hemsen i den nu ødelagte, stråtækte staldbygning opført i 1827.

Gurli Munk Larsen er til gengæld ked af, at ingen af de to unge mænd i bilen overlevede.

- Det er selvfølgelig tragisk, at det skulle koste menneskeliv, siger Gurli Munk Larsen.

Hun ved endnu ikke, hvor stor skade ulykken har forårsaget på hendes stoftryk, hendes værksted og den nu afspærrede bygning.

Hele overetagen og tagkonstruktionen bliver indtil videre holdt oppe af en midlertidig understøtning.

Uforsvarligt høj hastighed

Det ærgrer hende. Men principielt går Gurli Munk Larsen mere op i, at der efter hendes mening bliver kørt alt for hurtigt på den lige vejstrækning. Ikke kun i forbindelse med ulykken, men også i mange andre tilfælde.

Gurli Munk Larsen har endnu ikke overblik over skadernes fulde omfang. Risikoen for nedstyrtninger forhindrer hende i at tage galleriet nærmere i øjesyn. Foto: Allan Andersen

- Jeg har talt med folk, der så ulykken, og med politiet, og jeg har fået at vide, at bilen her formentlig kørte med 180 km/t. Det er jo uforsvarligt at lege på den måde. Det hører ingen steder hjemme, mener Gurli Munk Larsen.

- Hvordan har ulykken ellers påvirket dig.

- Årh, jeg ved ikke. Jeg er meget rolig. Min kærestes datter var ude og hjælpe til efter ulykken, og hun var chokeret. Nej, jeg har oplevet mange ting igennem et langt liv.

Politiets vagtchef, Michael Hansen, oplyser, at det stadigvæk er uklart, nøjagtig hvad der skete.

Den forulykkede bil er kørt væk, og politiets teknikere har foretaget en del undersøgelser, som efter weekenden vil blive analyseret nærmere.