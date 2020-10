Hvem er det mystiske X: Kvinden uden navn

I en måned har australsk politi uden held forsøgt at identificere en ældre, hvidhåret kvinde, som ikke vil eller kan oplyse hverken sit navn, andre personlige oplysninger eller sin oprindelse.

Hun dukkede 6. september ud af ingenting op i den lille by Mooloolah nord for Brisbane.

En mand afleverede kort efter - viser overvågningsbilleder - den åbenlyst forvirrede, men tilsyneladende raske kvinde foran et sygehus, og hun er nu indlogeret på et plejecenter ved Solkysten.

Ring hjælper ikke

Den cirka 80-årige kvinde er virkelighedens svar på det mystiske X, og nu har Queensland Police helt opgivet at efterforske, hvad man kan beskrive som det modsatte af en forsvindingssag.

Det oplyser det australske medie The New Daily.

Politiet efterlyste i hele verdensdelen oplysninger om kvinden og lagde tidligt et billede ud af hende i et forsøg på at få offentlighedens hjælp til at identificere hende.

Den eneste ejendel ud over lidt tøj, som hun havde på sig, var en fingerring.

Ingen af delene har ikke givet udbytte. Ingen kan eller vil tilsyneladende kendes ved hende.

'Meget usædvanlig'

Problemet er, at myndighederne uden en identifikation har haft umanerlig svært ved at håndtere kvinden.

Hvordan er hun stillet økonomisk? Har hun forsikringer? Hvem har ansvaret for hende?

Indtil videre drager staten omsorg for hende.

Mary Burgess, advokat og ansvarlig for den typer sager i delstaten Queensland, betegner situationen som 'meget usædvanlig'. Hun er gået aktivt ind i at pleje kvindens interesser på vegne af hendes ukendte pårørende.

Kender hende ikke

Det er uklart, om kvinden lider af hukommelsestab eller har besluttet at holde alle oplysninger om sig selv for sig selv.

Heller ikke i Mooloolah, hvor kvinden pludselig dukkede op, vækker billeder af kvinden genklang blandt de cirka 4000 indbyggere.

- Jeg kender hende ikke og har aldrig set hende. Jeg kender ellers mine kunder ret godt, siger Diana van Jole, butiksassistent i et lokalt supermarked, til mediet ABC.

Craig Hawkins, efterforskningsleder i Sunshine Coast Police, vurderer, at kvinden 'fuldt ud' er klar over, hvem hun er, men da hun efter politiets mening ikke har været involveret i en kriminel handling er der ikke grundlag for at presse på for en afklaring.

- Vi respekterer hendes ønske om ikke at afsløre det, siger Craig Hawkins.