'Hvidt bud' fængslet: Taget med adskillige tusinde kroner på sig

En 27-årig mand blev lørdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør sigtet for at have solgt euforiserende stoffer.

Under grundlovsforhøret i Københavns Byret læste anklagemyndigheden sigtelsen, som omtalte fire forskellige forhold, op. Alle forhold drejer sig om straffelovens paragraf om videreformidling af stoffer.

Den 27-årige, der delvist nægter sig skyldig i sigtelsen, blev taget, da han fredag aften på Katrupvej i København og siden på en anden lokation i sin bil var i besiddelse af adskillige gram hash, kokain og amfetamin. Stofferne var pakket i poser, og med sig havde den 27-årige mand også et femcifret beløb.

I følge sigtelsen skulle pengene angiveligt stamme fra salg af stoffer.

Lukkede dørene

Efter sigtelsen mod den 27-årige var blevet læst op, blev dørene lukkede af hensyn til videre efterforskning af sagen. Sagens detaljer er derfor ukendte, men det vides dog, at den sigtede delvist erkender sig skyldig, men at han nægter det meste.

Det blev besluttet, at han skal sidde varetægtsfængslet de næste 25 dage.

Dette, fordi der er tale om en gentagelse, da den sigtede tidligere har modtaget en dom for en lignende overtrædelse. Denne dom faldt for omtrent et år siden, hvor den nu sigtede blev idømt fire måneders fængsel for salg af kokain.