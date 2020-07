Hvor er Ali: Efterlyser 20-årig for knivstik

Så går den ikke længere. Politiet har endegyldigt mistet tålmodigheden med en 20-årig mand af somalisk oprindelse, som i nogen tid har været efterlyst for sin mulige rolle i et knivstikkeri for to uger siden i Herning.

Nu bliver mandens navn, Abdikarim Mahamad Ali Adde, og et billede af ham derfor lagt ud i det åbne i håb om, at offentligheden kan hjælpe med at afdække, hvor han befinder sig.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har hidtil forsøgt, at få manden til at melde sig selv med hjælp fra hans advokat. Men det har ikke givet udbytte.

Skåret med machette

Knivstikkeriet var en udløber af en konflikt mellem to grupperinger, som udspillede sig fredag 10. juli omkring klokken 19.30 på et parkeringsareal ud for Rema 1000 på H. P. Hansensvej i Herning.

En person blev stukket med kniv og en anden skåret i ansigtet. Muligvis med en machete. Et af ofrene for knivstikkeriet har efterfølgende overfor politiet udpeget den nu efterlyste mand som gerningsmand.

Han beskrives som 179 centimeter høj, almindelig af bygning og sorthåret med tæt klipning i siderne.

Han menes på gerningstidspunktet at have været klædt i lys jakke med hætte, grå T-shirt, jeans og sorte sneakers.

Folk med oplysninger til sagen eller viden om Abdikarim Mahamad Ali Addes færden bedes henvende sig til Midt- og Vestjyllands Politi.