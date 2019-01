'Hvorfor dør du ikke?': Politi haster til adresse efter nabo hører uhyggelige råb

En skrækslagen nabo skyndte sig at ringe til politiet efter at have hørt en mand råbe sætningen 'hvorfor dør du ikke?'

Naboen passerede huset i Wanneroo ved Perth i Australien på sin morgentur lige, da de uhyggelige ord blev råbt så højt, at de kunne høres ud på gaden.

Det skriver Daily Mail Australia og The Guardian.

De høje manderåb rungede ud fra bygningen samtidig med, at et lille barn kunne høres skrige.

Ordensmagten sendte fluks tre enheder med fuld udrykning ud for at omringe huset.

Ubuden gæst til morgenmaden

Indenfor blev betjentene dog mødt af en scene, der heldigvis var en del mere uskyldig, end de havde forventet.

Råbene var nemlig rettet mod en ubuden gæst i form af en edderkop, som var kommet kriblende ind i huset, mens familien havde spist morgenmad.

Tweetet, som politiet lagde ud om episoden, blev efterfølgende slettet. Tilsyneladende fordi det viste et billede af de interne politisystemer. Foto: Twitter: Wanneroo Police

De høje barneskrig kunne forklares med, at det stakkels spædbarn præcis som sin far er meget bange for edderkopper.

Politiet lagde efterfølgende lagt et tweet ud om den bizarre episode, med teksten: ’Aldrig et kedeligt øjeblik for politiet’. Her viste den humoristisk udformede politirapport desuden, at ingen kom til skade. Altså udover edderkoppen, som blev erklæret død på stedet.

Simon Hazel, der er overordnet betjent hos det lokale politi fortæller til Daily Mail Australia, at det var nødvendigt at dukke op med mange enheder på grund af anmeldelsens umiddelbare alvor.

Denne nabo i Esbjerg ringede til politiet for at anmelde to personer, der havde sex i baggården. Så kom politiet med et godt råd.