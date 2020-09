Hvorfor skulle 18-årig dø?

En 27-årig mand skal på anklagebænken ved Retten i Holbæk onsdag.

Han er sigtet for i forening med tre andre at planlægge og udføre drabet på 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken i Holbæk sidste år.

Sagen er berammet som en tilståelsessag.

Kvinde tilstår baghold: Hævn for attentat mod rockerborg

Kæresten dømt

Den 27-årige mands 20-årige kæreste blev tidligere på måneden idømt et års fængsel for at agere lokkedue ved et mislykket baghold, der fandt sted to dage før drabet.

Hun tilstod at Zobair troppede op foran kæresteparrets lejlighed i det almene boligbyggeri Ladegårdsparken for at modtage en klump hash, der skulle kastes ud af parrets lejlighedsaltan.

Kvinden kastede hashklumpen i den tro, at der i skyggerne ventede en gerningsmand, der skulle give Zobair en alvorlig gang tæsk, men altså ikke slå ham ihjel. Hun blev derfor kun dømt for medvirken til grov vold.

Den dag gik noget dog galt, og Zobair gik uskadt derfra.

To dage senere, 28. april 2019, lokkede gerningsmændene igen Zobair hen foran opgangen for at hente hash. Denne gang var det den 27-årige mand der kastede klumpen ned til ofret. I det øjeblik skød og dræbte en anden gerningsmand Zobair med flere skud fra klos hold.

Ifølge retsmødebegæringen, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, har den 27-årige mand i løbet af efteråret 2018 til foråret 2019 af flere omgange mødtes med to Bandidos-rockere, for at aftale hvordan Saidi skulle dræbes, og bagholdet var derfor nøje planlagt.

Motiv uklart

Under den unge kvindes tilståelsessag blev der kastet lys over mulige motiver for drabet, blandt andet at den dræbte skulle have kastet brandbomber mod den lokale rockerborg. Hun blev dog ikke tiltalt eller dømt for at have været en del af selve planlægningen, og kun meget lidt om denne fase af mordet er kendt indtil videre.

Dette kan dog ændre sig drastisk onsdag, hvis den 27-årige mand som ventet tilstår sin rolle i drabet, og fortæller hvad der lå forud for den grove likvidering en aprilaften i 2019. Han er umiddelbart ikke Bandidos-relateret.

De to rockere er også tiltalt i sagen, men har nægtet sig skyldige.

