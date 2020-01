Hvorfor skulle Nedim Yasar dø?: I dag begynder retssagen

Et nævningeting skal nu afgøre om to unge mænd er skyldige eller uskyldige i at have skudt og dræbt den 32-årige Nedim Yasar likvideret på ydre Nørrebro.

Den tidligere bandeleder og radiovært havde netop deltaget i en reception for bogen 'Rødder', der omhandler hans liv som kriminel, og sat sig ind i sin bil, da en gerningsmand kom hen til bilen og affyrede en serie skud, der sårede Nedim Yasar fatalt.

Frem til sin død var han vært på programmet 'Politiradio' på Radio24Syv ligesom han ofte var i medierne, hvor han forholdt sig kritisk til bandemiljøet.

Mandag begynder retssagen, hvor to mænd er tiltalt for drabet. De to er 25 og 26. Begge nægter sig skyldige. I anklageskriftet beskrives det, hvordan den ene gik og affyrede de dræbende skud imod Nedim Yasar, mens den anden blev tilbage og ventede i en flugtbil. Drabet skete på Hejrevej om aftenen 19. november. Gerningsvåbnet er aldrig fundet.

Nedim Yasar blev dræbt efter receptionen til bogen 'Rødder', der handler om hans kriminelle fortid. Bogen er skrevet Marie L. Toksvig, der også var vært på radioprogrammet 'Politiradio'. Billedet er fra receptionen, hvor han står sammen med Nima Zamani (tv) og Sebastian Richelsen og Dan Bjerregaard, der begge har været medværter på programmet. Foto: Privatfoto

Foreløbigt har myndighederne ikke meldt noget ud om et muligt motiv til drabet.

Efter drabet har der i medierne været spekuleret i, om motivet eventuelt kunne bunde i noget fra Nedim Yasars fortid, hvor han var del af et kriminelt miljø i Ballerup. Blandt andet var på et tidspunkt leder af banden Los Guerros, der var støtteklub til Bandidos.

I bogen 'Rødder' fortæller Nedim Yasar selv, at han langtfra var lige populær blandt personer i det omtalte kriminelle miljø, efter han forlod det, ligesom han også kan have skaffet sig fjender dengang, der ikke havde glemt fortiden.

Her køres Nedim Yasars bil væk efter drabet. Han sad i bilen, da de dræbende skud blev affyret. Foto: Kenneth Meyer

I bogen beskrives det, hvordan han en nat i august 2017 blev overfaldet i sit hjem. Her bankede en maskeret og knivbevæbnet mand på døre, og da Nedim åbnede, begyndte den maskerede mand at stikker ud efter ham med kniven, mens han råbte 'Du skal dø. Du er død, mand.'

Det lykkedes Nedim Yasar at afværge angrebet uden at komme til skade, og kort efter flygtede den maskerede angriber ud i natten. Overfaldet er fortsat uopklaret.

Rockere anholdt

I forbindelse med bogudgivelsen udtalte Nedim Yasar til forskellige medier, at fortsat ofte modtog trusler. Hovedsageligt via sociale medier, der tilsyneladende kun var oprettet med det formål at true ham.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har ingen af de to tiltalte direkte relation til Nedim Yasar - eller havde på anden vis personligt kendskab til ham.

Politiet ved Retten på Frederiksberg, hvor de nu tiltalte blev fremstillet i grundlovsforhør. Foto Kenneth Meyer

I tiden efter drabet rettede en del af politiets efterforskning sig imod miljøet omkring rockerklubben Satudarah, der har en afdeling på den københavnske Vestegn kaldet West Area. I forbindelse med anholdelsen gennemførtes blandt andet en ransagning i afdelingens klubhus, der dengang lå i Ganløse.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan den ene af de to tiltalte på tidspunktet for drabet var prøvemedlem i omtalte Satudarah-afdeling, og han han efterfølgende blev fuldgyldigt medlem.

Suspenderet i rockerklub

I forbindelse med sagen har yderligere to mænd været sigtet. Begge var ligeledes del af Satudarah West Areas struktur. Her var den ene varetægtsfængslet i en længere periode, mens den anden blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør, hvor dommeren dog ikke fandt, der var begrundet mistanke, der kunne berettige varetægtsfængsling.

I forbindelse med anholdelserne gennemførte politiet blandt andet en ransagning i Satudarahs klubhus i Ganløse. Foto: Kenneth Meyer

Begge sigtelser er nu droppet.

Men dengang i vinteren 2018/2019 sad således to Satudarah-medlemmer sammen med en tredje mand, der ikke var medlem, fængslet i sagen om drabet på Nedim Yasar.

Og i januar 2019 kom rockerklubben med en usædvanlig offentlig udtalelse:

'Pr. 21. januar er de to sigtede i drabssagen suspenderet, indtil en eventuel retssag har fundet sted. Først derefter tages der stilling til deres eventuelle fremtid i Satudarah MC Danmark', lød det i beskeden, der kom nogle dage efter, at Ekstra Bladet havde afsløret, at den ene - der er identisk med den ene af de to tiltalte - var blevet optaget som fuldgyldigt medlem i Satudarah, kort inden han blev anholdt.

Der er afsat ti dage til sagen med forventet dom 2. april.