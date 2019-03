I 45 år var dobbeltdrab uopklaret: Nu er morderen fundet

Politiet i Montana, USA, siger, at et drab på ungt ægtepar i 1973 er blevet opklaret takket være ny dna-teknologi

Dobbeltdrabet på Linda og Clifford Bernhardt i 1973 havde i årevis topprioritet hos politiet i Billings, USA, men et gennembrud i sagen lod vente på sig.

Hele 45 år skulle der gå, før ny dna-teknologi gjorde, at politiet kunne sætte navn på manden, der mistænkes for at have kvalt det unge ægtepar.

Den formodede gerningsmand, Cecil Stan Caldwell, er for længst selv afgået ved døden. Han var på gerningstidspunktet kollega til det kvindelige offer, skriver Associated Press.

Motivet til dobbeltdrabet er ukendt, men lokalt politi formoder, at Linda Bernhardt var målet. Hun var blevet bundet og sexmisbrugt forud for drabet.

- Der er en masse teorier, men jeg tror aldrig, at vi får et endegyldigt svar, siger politimanden Vince Wallis på et pressemøde mandag.

Cecil Stan Caldwell var ikke i forvejen kendt af politiet, og han døde i 2003 i en alder af 59 år.

Inddrog clairvoyant

Clifford Bernhardt var jord- og betonarbejder og Vietnamveteran, mens Linda Bernhardt arbejdede på et varelager. Parret havde været gift i flere år og var netop flyttet ind i huset, hvor de blev dræbt.

Politiet gennemførte hundredvis af afhøringer og fik ovenikøbet hjælp af en clairvoyant, men resultatet udeblev.

Det var moderne teknologi, der gav det længe ventede gennembrud.

Dna-spor fra gerningsmanden gav ingen match i politiets database. Men gerningsmandens dna fandt et delvist match i en database, hvor folk frivilligt overdrager deres dna i forbindelse med slægtsforskning.

Dermed kunne politiet zoome ind på Cecil Stan Caldwell.

Den såkaldte familiære dna-teknologi har i de seneste år medvirket til at opklare en lang række gamle sager, herunder over et dusin drab, der knyttes til seriemorderen Golden State Killer.