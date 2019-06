I chok: Tysk toppolitiker fundet dræbt i sin have

Den tyske toppolitiker og regeringspræsident i Kassel, Walter Lübcke, blev søndag fundet død i sin have. Politiet er stadig på bar bund

Tysklands største parti er i chok.

Søndag blev toppolitikeren Walter Lübcke fundet død i sin have, og politiet arbejder fortsat på at finde ud af, hvad der er sket.

Ifølge tyske Bild blev den 65-årige regeringspræsident i Kassel fundet med et skud i hovedet. Derfor har efterforskerne arbejdet intenst på stedet siden søndag aften, men de ønsker ikke at kommentere oplysninger om, at toppolitikeren er blevet skudt.

De holder fortsat kortene tæt ind til kroppen, mens kriminalteknikerne arbejder.

En talsmand for partiet har dog bekræftet, at den døde mand i haven er Walter Lübcke.

- Vi er dybt chokerede over vores vens pludselige dødsfald. Han var en mand, der byggede bro, og det var han en af de bedste til, skriver ministerpræsident i den tyske delstat Hesse, Volker Bouffier, og gruppeformand i samme stat, Michal Boddenberg, i en erklæring.

Også Mark Weinmeister er rystet over sin vens dødsfald.