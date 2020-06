I dag ophæver politiet disse coronahotspots

Fire ud af ni området, der har været udpeget som såkaldte coronahotspots, bliver onsdag ophævet.

Det oplyser Sydøstjylland Politi i en pressemeddelelse.

De fire områder er Højbanetoret i Vejle, Syvårssøerne i Randbøl, Badebroen i Kolding og Skimminghøj i Ry.

Områderne blev udpeget som særlige steder, hvor mange personer har haft det med at samle sig, når solen har stået højt på himlen. Politiet vurderer dog ikke længere, at det er nødvendigt med ekstra tilstedeværelse for at sikre, at forsamlingsforbuddet overholdes.

- Generelt har vi oplevet, at borgerne i Sydøstjyllands Politi har været gode til at overholde myndighedernes retningslinjer og har holdt afstand til hinanden – også når vejret har været godt og flere har været forsamlet, udtaler Politidirektør Jørgen Abrahamsen fra Sydøstjyllands Politi.

Ophæver corona-hotspot

Han understreger, at det fortsat er vigtigt at tage retningslinjerne alvorligt.

- Selvom forsamlingsforbuddet nu er hævet til at være 50 personer, og mere og mere åbner op og bliver som før coronatiden, så er det vigtigt, at vi alle fortsat tager de gældende retningslinjer alvorligt og følger dem, siger politidirektøren.

De fem områder, der fortsat er udpeget som coronahotspots, er Langelinje i Horsens, Juelsminde Havn, Tirbæk Strand i Vejle, Østerstrand i Fredericia og Rebæk Strand i Kolding.

