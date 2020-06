AARHUS (Ekstra Bladet): På parkeringspladsen foran Gellerup Kirke holder en udbrændt bil. Et tydeligt bevis på de seneste dages uroligheder i Aarhus-bydelen.

- Hey, hvor kommer I fra? I skal ikke tage billeder her!

Fem unge mænd ruller op på siden af Ekstra Bladets udsendte. Tonen er ikke til at tage fejl af.

- I er ikke velkomne her, lyder det fjendsk fra en af mændene på bagsædet af den sølvfarvede bil.

En udbrændt bil holder stadig 'parkeret' foran kirken i Gellerup. Foto: Claus Bonnerup

Historien gentager sig ved en politikontrol på Gudrunsvej kun få hundrede meter derfra. Her har Østjyllands Politi i første omgang stoppet en bil med to passagerer kort efter klokken 22. Få minutter senere står mange af områdets beboere samlet i klynger på stedet.

Flere råber af ordensmagten. Andre skælder ud på fotograferne, som de mener, ikke må filme eller tage billeder af seancen.

Stemningen er anspændt. Længere oppe af vejen indleder en gruppe unge en diskussion med en kvindelig betjent.

Samtidig stimler folk sammen på gangbroen foran lejlighederne i det enorme boligkompleks for at se, om det igen i aften skal komme til kampe mellem de unge mænd og politiet.

Men kamphandlingerne udebliver.

Weekendens optøjer finder faktisk ikke sted mandag aften, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Rasmussen ved et-tiden natten til tirsdag.

- Det foregår stille og roligt derude. Vi er selvfølgelig massivt til stede, men generelt har der ikke været optakt til ballade, kan vi konstatere.

Indfører skærpet strafzone

Østjyllands Politi tog tidligere mandag konsekvensen af flere dage med uroligheder i Gellerupparken og indførte en skærpet strafzone.

Det betyder, at straffen for hærværk, vold mod politiet, brandstiftelse og overtrædelse af våbenloven bliver fordoblet, hvis den begås indenfor zonen. Det oplyste politiet i en pressemeddelelse.

- Vi har nu gennem flere dage set, at en gruppe uromagere påsætter brande og kaster med sten og fyrværkeri og på den måde skaber stor utryghed blandt det store flertal af lovlydige borgere i området. Vi vurderer, at strafzonen kan være et værktøj til at slå ned på de personer, der laver ballade og på den måde skabe ro for alle andre derude, siger politiinspektør Martin Løye.

Den skærpede strafzone gælder fra mandag 8. juni klokken 22 og varer foreløbigt frem til tirsdag 16. juni klokken 16.

Vi indfører fra i dag kl. 22 skærpet strafzone i Gellerupparken. Det betyder, at straffen for fx hærværk, vold mod politiet, brandstiftelse mm. som udgangspunkt bliver fordoblet, hvis den bliver begået inden for zonen. #politidk #anklagerhttps://t.co/hfewgKm9np pic.twitter.com/Ta6PRe607x — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) June 8, 2020