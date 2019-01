I fængsel og udvist af Danmark for burger-røveri

En 26-årig syrisk mand skal først et år i fængsel og dernæst forsvinde ud af Danmark, fordi han i juni i fjor begik røveri mod sin tidligere arbejdsgiver, Burger Shack i Aarhus. En 25-årig landsmand og ven fik ved Retten i Aarhus tirsdag den samme dom for sin deltagelse i det samme røveri.

Det var den 17. juni i fjor klokken 21.45, at de to mænd ifølge dommen kom ind i Burger Shack på Frederiksgade i det centrale Aarhus, mens en tredje endnu ukendt gerningsmand holdt vagt udenfor restauranten.



En 34-årig medarbejder, der gik og gjorde rent, blev tvunget ned på gulvet af de to mænd. Den 25-årige mand holdt medarbejderen hårdt fast, mens den 26-årige brød kasseapparatet op og stjal omkring 16.000 kroner i kontanter.



Bagefter gik den 26-årige hen og slog den 34-årige med knytnæve i skridtet, inden begge gerningsmænd løb ud af restauranten med udbyttet og væk fra stedet sammen med en tredje gerningsmand.

De skyldte mig penge

Hele episoden blev optaget af et overvågningskamera på stedet, og den 26-årige mand blev genkendt som en tidligere medarbejder i restauranten. Den 25-årige blev genkendt som en af hans venner.



I første omgang lykkedes det ikke politiet at finde de to gerningsmænd, men i juli blev den 25-årige anholdt på en adresse i Horsens i forbindelse med en ransagning. Efter at have været efterlyst igennem længere tid meldte den 26-årige sig så på politigården i Aarhus en september aften.



I retten erkendte begge, at de havde været på stedet og taget penge fra kassen, men forklarede, at det var sket i selvtægt, da restauranten skyldte den 26-årige penge.



- Restaurant-ejeren afviste i retten, at han skulle skylde den 26-årige penge, og retten valgte da også at dømme begge for røveri. Der er tale om et groft røveri, hvor de overfalder en sagesløs medarbejder på stedet, hvilket var godt dokumenteret gennem videoovervågningen, og derfor valgte retten at følge min påstand om en straf på et års fængsel og udvisning, siger anklagefuldmægtig Morten Dahm-Hansen.

Spyt og slag

Ud over røveriet i juni blev den 25-årige også dømt for i september at have spyttet på en medarbejder på Retspsykiatrisk afdeling i Risskov.



Herudover blev han dømt for ulovlig våbenbesiddelse og flere overtrædelser af færdselsloven. Den 26-årige blev desuden dømt for et indbrud i en villa i Nordsjælland i september.



Den 26-årige ankede, og den 25-årige modtog dommen. Begge sidder fortsat varetægtsfængslet efter dommen.

