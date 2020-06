I kritisk tilstand efter slagsmål

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 29-årig mand er blevet opereret og er i kritisk tilstand, efter han formentlig har været involveret i et voldsomt slagsmål i det centrale Aalborg natten til lørdag.

Politiet modtog anmeldelsen om et slagsmål i krydset Rendsburggade og Nyhavnsgade klokken 00.36. Omkring fem personer skulle være involveret i slagsmålet.



'Politiet afsendte straks patruljer til gerningsstedet, hvor man antraf to formodede forurettede, der fortalte, at de var blevet overfaldet af nogle ukendte gerningsmænd. En af disse personer er dog senere blevet anholdt, ligesom politiet på nuværende tidspunkt eftersøger den anden mand, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Den 29-årige mand blev indbragt på politistationen tæt ved gerningsstedet, da han blev skønnet til at være så beruset, at han ikke kunne tage vare på sig selv. Og ved lægeundersøgelsen viste det sig, at han havde voldsomme skader, der muligvis kunne henføres til slagsmålet, og han blev derpå indbragt til sygehuset.

Politiet er i fuld gang med at undersøge hændelsesforløbet, afhøre vidner og har afspærret området omkring gerningsstedet i nogle timer i dag for at foretage sporsikring.



Den foreløbige efterforskning har vist, at der formentlig er tale om et tilfældighedsmøde mellem personerne involveret i det efterfølgende slagsmål, og det er et gammelt nag mellem disse personer, der kan have udløst selve slagsmålet.



- Men vi tager det meget alvorligt, og vi behandler sagen som en alvorlig voldssag, som derfor efterforskes grundigt for at få belyst hele hændelsesforløbet før, under og efter slagsmålet, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Torben Larsen.



Hvis man har set noget i området omkring gerningsstedet natten før, under eller efter gerningstidspunkt, skal man kontakte politiet på 114.