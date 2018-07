I nat: Danske brandmænd skal bekæmpe skovbrand

De danske brandmænd, som er taget til Sverige for at hjælpe med at bekæmpe skovbrande, skal natten til fredag på deres første mission.

Det forventer Martin Vendelbo, der er sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Han er til stede i Ljusdal, der ligger nord for Stockholm.

- Vi har aftalt med svenskerne, at vi er klar med et hold – bestående af en leder og seks brandmænd – som kan deltage i en operation i nat. Der skal vi lave standsningslinjer, som forhindrer udbredelse af branden, siger han.

Med slukningsudstyr og brandkøretøjer skal 27 danske brandmænd i løbet af de kommende tre dage støtte deres svenske kolleger i kampen mod flammerne i Ljusdal Kommune.

Torsdag kort før midnat er lederne fra det danske beredskab ankommet, mens flere danske brandfolk og brandkøretøjer først ankommer efter midnat.

Beredskabsfolkene i Sverige er forholdsvist udkørte, efter at brandmændene i dagevis har forsøgt at slukke skovbrande i flere dele af landet. Derfor hjælper både italienske, norske - og nu danske - kolleger til.

De danske brandmænd vil blive en integreret del af det svenske beredskab, som de vil arbejde side om side med under indsatsen. De skal arbejde for at begrænse og slukke de voldsomme skovbrande.

- Det er begrænsningsopgaver, hvor vi skal holde vegetationen våd, så branden ikke kan brede sig ind i den.

- Og så kommer der slukningsopgaver, hvor man først går ind med fly og dækker området med store mængder vand. Bagefter går man så ind og slukker det, der er tilbage. Det har man haft stor succes med heroppe, siger Martin Vendelbo.

Der kan opstå et behov for, at de danske brandfolk bliver længere end de 72 timer, som indtil nu er aftalen. For skovbrandene i Sverige er omfattende, og nabolandet kan få brug for yderligere hjælp, fortæller sektionschefen.

- Vores svenske samarbejdspartnere vil gerne have, at vi undersøger, om vi kan hjælpe mere til, da de har brug for alle de hænder, de kan få i øjeblikket.

De danske brandfolk kommer fra Beredskabsstyrelsens centre i Hedehusene og Herning samt fra kommunale brandvæsener.

Hertil kommer komplet slukningsudstyr, køretøjer, uniformer og øvrigt udstyr primært fra Beredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev.

Italienske fly og norske helikoptere har været i aktion og hjulpet til med slukningsarbejdet i løbet af torsdagen, fortæller sektionschefen.