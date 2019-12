I retten for grov vold: Spædbarn havde livsfarlige blødninger i hjernen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 19-årig kvinde og en 22-årig mand er sigtet for meget grov vold mod et 11 uger gammelt spædbarn.

Onsdag blev de fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Esbjerg.

Ifølge politiets foreløbige efterforskning har det lille barn brækket seks ribben, brækket venstre ankel og pådraget sig livsfarlige blødninger i hjernen som følge af volden, skriver JydskeVestkysten.

Ifølge sigtelsen, der blev læst højt i retten, er de sigtet for i forening at have udøvet bold mod spædbarnet. Det skulle være sket mindst to gange.

De to unge personer, der begge bor i Varde, blev anholdt tirsdag klokken 10.20, og blev fremstillet knap 24 timer efter anholdelsen.

Tirsdag beskrev politiet de anholdte som det lille barns primære omsorgspersoner og kunne ikke gå nærmere ind i, om der var tale om barnets forældre.

Syd- og Sønderjyllands Politi har efterforsket sagen siden 29. november, hvor de fik anmeldelsen om volden mod spædbarnet.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre.

Ekstra Bladet følger sagen ...