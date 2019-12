Ibens gådefulde død efterforskes som drabssag

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tretten dage efter, at den 38-årige Iben Salling Syrik blev fundet død på mystisk vis i familiens sommerhus på Skovbrynet i Vesterlund, har politiet stadig ikke klarlagt hvordan og hvorfor kvinden døde - og om hun døde som følge af en forbrydelse.

- Derfor arbejder vi med en efterforskning i fuld skala, som om det lå fast, at der er tale om en drabssag, som skal opklares, siger vicepolitiinspektør Carsten Thostrup fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvor de også offentliggør kvindens navn.

Iben Salling Syrik var fraskilt og boede på Genvej i Give sammen med sin 5-årige søn. Hun handlede efter det oplyste med heste og blev ifølge politiet omtalt som en ’hestepige’.

Vicepolitiinspektøren opfordrer borgere til at overveje, om de kan ligge inde med oplysninger, 'der kan indgå som brudstykker i det store puslespil', som politiet er ved at lægge.

De efterspørger blandt andet oplysninger fra folk, der kender til afdødes færden 7. – 8. december, eller som kendte Iben Salling Syrik fra nærområdet, har handlet heste med hende, fra kontakter på for eksempel sociale medier eller som på anden måde kender til oplysninger om kvinden.

- Det kan også være oplysninger om personer, som borgeren finder relevante i forhold til hende, skriver politiet i den meget brede appel, hvor de også understreger, at oplysninger også kan findes hos borgere, der ikke er fra eller omkring Give, men fra hele landet.

Det har været usædvanligt sparsomt med oplysninger fra politiet i sagen, der altså stadig står uforklaret hen knap to uger henne i efterforskningen.

Vicepolitiinspektør Carsten Thostrup forklarer i pressemeddelelsen politiets strategi således:

- Når vi efterforsker en potentielt meget alvorlig sag, så må vi som politi ofte holde kortene tæt til kroppen, forstået på den måde, at der er en række oplysninger, som vi må holde for os selv. Det gør vi, fordi vi jo skal opklare sagen, og derfor kan vi ikke risikere at give en gerningsmand fordele ved at afsløre, hvad vi ved eller ikke ved.

- Der er også et hensyn til en eventuel kommende retssag og til de involverede. Hvor vi står nu, kan vi stadigt ikke oplyse alt, men vi kan resumere de oplysninger, vi kan give.



Iben Salling Syrik var ejer af en sort personbil, stationcar af mærket BMW, med registeringsnummer CK30844.



I pressemeddelelsen opsummerer de, hvad de har foretaget i efterforskningen indtil videre. Her fremgår det, at de har skrevet over 600 rapporter i sagen, afhørt mange mennesker, foretaget undersøgelser og sporsikring af teknikere, hunde og retsmedicinere. Der er foretaget obduktion og forsvaret har bistået med fysiske undersøgelser i nærområdet, ligesom der er indhentet yderligere oplysninger af forskellig karakter.