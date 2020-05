IC-tog stoppet efter uheld

Der er lørdag morgen og formiddag ingen togdrift på strækningen mellem Hobro og Skørping, oplyser Banedanmark. I stedet betjener DSB sine passagerer med busser.

Årsagen er et uheld, hvor et IC-tog ramte et såkaldt udlæggerbånd fra en arbejdstrolje på et andet spor.

Uheldet skete cirka klokken 05.45, og Havarikommissionen er blevet tilkaldt for at foretage en nærmere undersøgelse.

Toget var på vej mod nord, da uheldet skete. Det modsatte spor er for tiden lukket på grund af arbejde på skinnerne, oplyser Banedanmarks pressevagt.

Det såkaldte udlæggerbånd fra arbejdstroljen bruges for eksempel ved udlægning af skærver.

Ved ni-tiden er det ifølge Banedanmark endnu ikke afklaret, om toget kan køre videre ved egen kraft, eller om det skal bugseres væk.