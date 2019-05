Idømt fængsel: Kørte bil uden kørekort 11 gange

Det kostede en 45-årig mand fra Frederiksværk 80 dages fængsel, da han for 11. gang blev standset af politiet, mens han sad bag rattet i en personbil uden kørekort.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I 2014 havde den 45-årige mand fået frakendt kørekortet i 10 år, og siden var det blevet til en række domme for overtrædelse af kørselsforbuddet.

På grund af de mange gentagelsestilfælde rejste Anklagemyndigheden tiltale mod manden, og for nylig blev sagen behandlet ved Retten i Helsingør.

Her kom det frem, at den 45-årige mand i alt var tiltalt i fem forhold, hvor hovedforholdet var narkokørsel i Helsingør, og de fire andre forhold omhandlede kørsel i frakendelsestiden på de nordsjællandske veje.

Den tiltalte erkendte fire ud af de fem forhold - herunder narkokørslen.

Retten fandt det ikke tilstrækkeligt bevist, at den tiltalte skulle være skyldig i det sidste forhold om kørsel i frakendelsestiden, som han selv havde nægtet, og den 45-årige mand blev derfor frifundet for dette.

Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på, at det var 11. gang, at den 45-årige var blevet taget for kørsel i frakendelsestiden, og at han var kendt skyldig i narkokørsel, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Udover de 80 dages fængsel har den 45-årige mand fået konfiskeret en bil, som han havde købt af sin kammerat for 8.000 kroner og ikke havde registreret sig som ejer af.