Idrætslærer tiltalt for voldtægt af 13-årig: Flere piger har nu meldt ham

Omtalen af voldtægtssag mod 32-årig idrætslærer har fået to piger yderligere til at anmelde ham for blufærdighedskrænkelser

En 32-årig mandlig idrætslærer er blevet tiltalt for at have krænket to piger yderligere i sagen, der mandag er begyndt ved Retten i Næstved.

Det fortalte anklager Siw Olsen under sagens forelæggelse foran et nævningeting i retten.

Hidtil har offentligheden alene kendt til, at manden er tiltalt for at have voldtaget og blufærdighedskrænket en 13-årig elev flere gange i forbindelse med sit arbejde som idrætslærer på en skole på Midtsjælland. Desuden har en anden og jævnaldrende pige anmeldt manden for at have blufærdighedskrænket hende.

Men efter at flere medier har skrevet om sagen, har to piger yderligere henvendt sig til skolelederen på den pågældende skole. Og skolelederen anmeldte i tirsdags manden til politiet igen, oplyste Siw Olsen.

I begge tilfælde skulle der være tale om befølinger af pigernes bryster og bagdele uden på tøjet. Blandt andet under en badetur på et lejrskoleophold i sommeren 2018.

Den 32-årige blev i februar 2017 ansat på den pågældende skole. Her til formiddag har han afgivet forklaring. Under forklaringen fortalte han detaljeret om, hvordan PTSD - posttraumatisk stresssyndrom - fuldstændig havde taget dømmekraften fra ham. Han forklarede, hvordan samtaler med en 13-årig pige udviklede sig til et kærestelignende forhold, som også omfattede sex. Det foregik typisk i og omkring idrætshallen og de tilhørende lokaler på skolen.

- På grund af min PTSD var min dømmekraft fuldstændig væk, og det er jeg utrolig ked af, sagde den 32-årige flere gange.

Af anklageskriftet fremgår det, at den 13-årige pige er blevet voldtaget flere gange i perioden mellem juni 2018, hen over sommerferien og nogen tid ind i det nye skoleår.

Anklager Siw Olsen nævnte, at der er tale om den grove voldtægtsparagraf. Og hun nævnte, at det blandt andet skyldes, at manden skulle have anvendt halsbånd og håndjern under en voldtægt af pigen.

På et tidspunkt truede han også pigen med, at han var tidligere soldat og med i en hemmelig gruppe af eks-soldater, og hvis gruppen fandt ud af, at han havde fortalt pigen om gruppen, så ville de slå hende og hendes familie ihjel.

Han truede også med selv at dræbe pigen og hendes familie, hvis hun fortalte, hvad der var sket mellem de to: 'Hvis jeg ikke selv kan gøre det, så får jeg nogen til det,' sagde læreren ifølge anklageskriftet.

Den 32.årige nægter sig skyldig i voldtægt, men erkender at have blufærdighedskrænket pigen. Desuden fortalte hans forsvarer, at det erkendes, at der har været seksuel kontakt mellem den 32-årige og den 13-årige pige.

Den 32-årige har siddet varetægtsfængslet siden 19. januar. Anholdelsen skete umiddelbart efter, at den på daværende tidspunkt 14-årige pige var blevet afhørt på video første gang i Børnehuset i Region Sjælland.

Samtidig blev mandens bopæl og hans bil ransaget. Anklageren fortalte under sin forelæggelse, at der under ransagningen blev fundet et tæppe i mandens bil og håndjern og et halsbånd til mennesker i en skuffe i mandens soveværelse, hvor der er fundet DNA, der med en vis sandsynlighed stammer fra den 13-årige pige.

I retten er det kommet frem, at manden blev sygemeldt fra sit arbejde på skolen i oktober 2018. Efter noget tid som sygemeldt er ansættelsesforholdet ophørt.

Manden har tidligere været beskyttet af navneforbud, men retten har her til formiddag ophævet navneforbuddet på grund af sagens alvorlige karakter.

Der er afsat seks retsdage til sagen. Det forventes, at der falder dom 2. demeber.