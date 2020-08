Igen: Mand taget med kokain på Christiania

Selvom det er i strid mod Christianias interne regelsæt, så sker det jævnligt, at politiet finder hårde stoffer på den selverklærede fristad.

Således anholdt man torsdag en mand, der var i besiddelse af et kvantum kokain, skriver politiet på Twitter.

Overfor Ekstra Bladet uddyber Rune Nielsen, leder af Operativ Specialafdeling ved Københavns Politi, anholdelsen.

Der er tale om en 20-årig mand, der opholdt sig på Café Nemoland. Her fattede politibetjente mistanke til manden, hvorfor man rettede henvendelse til ham.

I første omgang viste det sig, at han havde en ulovlig kniv på sig, hvorefter betjentene valgte at undersøge ham grundigere.

Det var i den forbindelse, at de seks salgsposer med kokain dukkede op.

Politiet vurderer, at stofferne skulles sælges til de pushere, der arbejder i Pusher Street, fortæller Rune Nielsen.

Han oplyser, at den 20-årige ikke er synderligt kendt af politiet i forvejen, og kombineret med, at der ikke var tale om et større kvantum, var der ikke nok i sagen til, at det kunne bære en fremstilling i grundlovsforhør.

- Både den ulovlige kniv og den hårde narko er noget, vi ser på med stor alvor, fortæller Rune Nielsen.

