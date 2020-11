Ikke bevis for hate-crime: Nu er brødre tiltalt for drab

To bornholmske brødre er tiltalt for det brutale drab på deres 28-årige kammerat i Blykobbe Plantage nord for Rønne - anklager udelukker hadforbrydelse som motiv

To brødre er nu tiltalt for drabet på den 28-årige Phillip Johansen 23. juni i Blykobbe Plantage nord for Rønne.

Det oplyser Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

Hovedforhandlingen i den stærkt omtalte drabssag er berammet som nævningesag 30. november og 1. december 2020 i Retten i Rønne.

Mwajuma Johansen foran et billede af sin dræbte søn. Foto: Rasmus Flindt Johansen

De to mænd på 23 og 25 år er tiltalt for manddrab. De har begge tidligere erkendt sig skyldige i grov vold men nægter, at de havde forsæt til at dræbte den dansk-tanzanianske mand.

Politiet og anklagere sigtede oprindelig brødrene for at have dræbt deres 28-årige kammerat med knæ mod halsen samt slag med rafter, flasker og knytnæver og knivstik.

Ikke bevis for hate-crime

På grund af brødrenes længere længerevarende venskab med afdøde er der ikke fundet tilstrækkelig grundlag for at inkludere straffelovens § 81, nr. 6 om en had-baseret forbrydelse som strafskærpende omstændighed.

- Vi mener i anklagemyndigheden ikke at kunne føre bevis for, at der er tale om en racistisk motiveret hate-crime. Men det har som muligt motiv indgået i politiets efterforskning af sagen, siger Benthe Pedersen Lund, chefanklager i Bornholms Politi.

Drabsofrets mor foran gerningsstedet i Blykobbe Plantage på Bornholm sammen med Ekstra Bladets reportere. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Hun forklarer, at især det forhold, at der som allerede angivet i sigtelserne mod de to brødre, blev 'presset knæ mod halsen' på Phillip Johansen, og at den ældste af brødrene havde en nazi-tatovering på det ene underben, gav anledning til, at politiets har efterforsket, om der kunne være tale om en hate-crime.

- Det har vi selvfølgelig været åbne for, siger Benthe Pedersen Lund.

Få timer efter en ung hundelufters fund af det lemlæstede lig i Blykobbe Plantage anholdt og sigtede Bornholms Politi de to danske brødre, hvoraf især den ældste var gode venner med den dansk-tanzanianske mand.

De blev sigtet for at have slået den 28-årige mand ihjel i løbet af natten.

Den dræbte ingeniør Phillip Johansen. Foto: Privatfoto

En overgang satte spekulationer om, at der kunne være tale om en racistisk ’hate-crime’ dagsordenen i pressen. Det blev tidligt i efterforskningen manet i jorden af chefanklager Benthe Pedersen Lund og senere af den yngste af de to brødre.

Motivet bag overfaldet var, forklarede den unge mand i august i Retten i Rønne, at brødrene aftenen før havde fået at vide at deres mor, at Phillip skulle have voldtaget hende. Politiet har aldrig modtaget en anmeldelse i den forbindelse.

I første omgang blev der ikke nedlagt navneforbud i sagen. Men det blev på forsvarernes anmodning ændret, da brødrene modtog trusler fra et stort antal danskere.

