Ikke første eksplosion: Skete for præcis 16 år siden

Den voldsomme sprængning ved Skattestyrelsen på Østbanegade, der i nat skræmte borgere på Østerbro, er ikke den første af sin slags.

På præcis samme dato i august 2003 var bygningen også udsat for en eksplosion. Der var dog tale om en ladning med væsentligt mindre kraft. Sprængladningen var placeret på en boks af rustfrit stål, der blev destrueret og ødelagde en væg.

Politiet har dog meddelt, at de på nuværende tidspunkt ikke ser en sammenhæng mellem de to episoder. Politiet har talt med den person, der var mistænkt i sagen fra 2003.

- Intet tyder på en sammenhæng, siger chefpolitiinspektør, Jørgen Bergen Skov, om sammenfaldet.

- Indtil videre er det et tilfælde.

Kæmpe trykbølge

Ved eksplosionen i 2003 forklarede en vagt, der sad i sin parkerede bil 50 meter fra eksplosionen, over for politiet, hvordan hans bil løftede sig fra jorden, da sprængningen fandt sted.

Der var ifølge politiet dengang ikke tale om en bombe

- Der er fundet nogle papstykker og nogle taperester derude - men der er ikke fundet hverken detonatorer eller sprængstof. Alt tyder på, at det er i kanonslags-størrelsen, sagde Ove Dahl, sagde kriminalinspektør Ove Dahl. 6. august 2003 ifølge Ritzau.

Politiet mistænkte en person for at stå bag angrebet, men kom ikke for alvor på sporet at nogle gerningsmænd eller kom frem til noget motiv for eksplosionen, der blev betegnet som farlig.

- Det var livstruende, hvis man befandt sig i nærheden.

- Vi har ingen mistanker, og vi har ingen idé om, hvad motivet kan være. Det kan tyde på hærværk, men det er for voldsomt til at være drengestreger, sagde kriminalpolitiets centrale vagtleder om sagen dengang.

Senere på dagen blev eksplosionen dog nedtonet til blot 'grove drengestreger'.

Endnu en 'Skat'-sprængning

Tre år senere blev en 'Told og Skat'-bygning på Tagensvej København også udsat for en hjemmelavet eksplosion. En sodavandsflaske med sprængfarlig væske sprængte et hul på størrelse med en håndbold i en dør til bygningen, og bilruderne på to parkerede biler blev knust.

Politiet oplevede i den periode at flere eksperimenterede med flydende sprængstof. Tendensen kan muligvis hænge sammen med, at der få år senere blev indført væskeforbud på fly. Et forbud, der stadig står ved sin magt den dag i dag.

Døren til Skattestyrelsens bygning dagen efter eksplosionen. Foto: Jens Dresling

Politiet kom heller ikke i denne sag frem til motiv eller gerningsmænd.

- Umiddelbart virker det ikke særlig kvalificeret, men det er for tidligt at sige, om det er et forsøg på indbrud, drengestreger eller noget mere alvorligt, sagde kriminalpolitiets centrale vagtleder til Ekstra Bladet tilbage i november 2006.