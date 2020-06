Ikke sidste lig på bordet

Allerede da Hanne Lykke Lund flyttede til Bogense i midten af 70'erne som 10-årig, talte man om, at T-krydset, hvor Odensevej og Assensvej møder hinanden, er en dødsfælde.

- Det er et grimt, grimt sted, hvad angår trafiksikkerhed, fordi mange kører for stærkt, og jeg fatter simpelthen ikke, at myndighederne ikke for længst har opgraderet sikkerheden med en lysregulering, siger Hanne Lykke Lund, der som så mange andre med lokale rødder i og omkring Bogense pludselig fik død, lemlæstelse og tragedie uhyggeligt tæt på, da en 26-årig mand ifølge politiet påkørte to kvinder på henholdsvis 63 og 64 år og en mand på 37 år søndag aften.

Tre dræbt i ulykke: 26-årig varetægtsfængslet

Foto: Privat

De tre påkørte blev alle dræbt, mens den 26-årige og nu varetægtsfængslede mand og hans kammerat på passagérsædet slap med knubs. Makkerparret kørte alt for stærkt i ulykkesøjeblikket - angiveligt mindst 120-130 km/t - på en strækning, hvor man må køre 80 km/t.

- I folkemunde bliver strækningen kaldt Nordfyns motorvej, selvom det jo ikke er en motorvej, men en landevej. Ironien i udtrykket har selvfølgelig en alvorlig baggrund, fordi folk ofte kører alt for stærkt, og fordi mange lokale i mange år har været bekymrede for trafiksikkerheden, fortæller Hanne Lykke Lund.

Det er i dette t-kryds, at dødsulykken skete, og hvor der for længst burde have været en lysregulering, mener kvinde, der har boet tæt på stedet i en årrække. Foto Tim Kildeborg Jensen

Drak øl inden dødsulykken

Den 53-årige har igennem årene med egne øjne set flere eksempler på hasarderet kørsel der, hvor vanvidsbilisten søndag aften påkørte de tre dødsofre med så stor kraft, at deres Citroëns bagende blev skubbet helt frem til instrumentbrættet.

Den 26-årige kørte i en Porsche Cayenne og havde ifølge eget udsagn ved et grundlovsforhør mandag ved Retten i Odense inden ulykken drukket fire-fem øl i de cirka fire-fem timer forud for ulykken, hvor han sammen med kammeraten på passagérsædet havde været på værtshus.

De nærmere omstændigheder ved den tragiske ulykke er endnu ikke klarlagt, men en 26-årig mand er foreløbig varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for uagtsomt manddrab. Foto Tim Kildeborg Jensen

- Mange af de lokale ved udmærket, hvilke personer, der gang på gang kører rundt i spirituspåvirket tilstand. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor meget eller hvor lidt alkohol er inde i billedet her, men det gør kun ulykken endnu mere trist, tragisk og forargende, hvis det er tilfældet, siger Hanne Lykke Lund